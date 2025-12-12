3 самых известных парфюма Victoria's Secret: эти изысканные ароматы любят все

В праздничное время каждая деталь образа имеет значение – от платья до аромата. Именно он становится тем невидимым штрихом, который придает уверенности и создает настроение. Среди многих брендовых ароматов особое место занимают духи от Victoria's Secret.

Ароматы известного американского бренда являются бюджетными, поэтому их могут позволить себе все, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Они устойчивы, имеют приятный запах и оставляют после себя незабываемый шлейф.

Какие духи Victoria's Secret являются самыми популярными?

Bombshell

Этот аромат – женская классика. Аромат яркий, поэтому прекрасно войдет в подвижный темп декабря. Его можно наносить на рабочие встречи, дела, праздники и вечерние выходы с друзьями.

Чем пахнет? Чувствуются нотки сочных ягод, пионов и свежесть цитрусовых.



Известные духи Victoria's Secret / Фото Pinterest

Tease

Парфюм станет беспроигрышным выбором для праздничных дней. Запах аромата сладкий и соблазнительный. Он точно подчеркнет женскую харизму. Хорошо подходит для вечеринок, романтических встреч и всех других моментов, когда хочется услышать много комплиментов.

Чем пахнет? Имеет карамельные и ванильные нотки в сочетании с цветами.



Известные духи Victoria's Secret / Фото Pinterest

Bare

Этот аромат очаровывает с первого вздоха. Парфюм достаточно легкий, чистый и естественный. Идеально подойдет для тех женщин, которые любят простоту и элегантность даже в запахах.

Чем пахнет? Присутствуют ноты мускуса, древесины и цветов.



Известные духи Victoria's Secret / Фото Pinterest

К слову, французские женщины обожают классику и выбирают ароматы, которые уже получили популярность во всем мире, пишет Vogue. Француженки выбирают изящные духи, такие как La Vie est Belle от Lancôme и J'adore от Dior, которые считаются символами элегантности. Популярные ароматы, которые часто дарят на Рождество, включают Black Opium от Yves Saint Laurent и La Petite Robe Noire Intense от Guerlain.

Какие еще есть интересные ароматы?