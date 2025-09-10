Французький боб – це не просто модна стрижка, а стиль життя. Вона втілює відчуття легкості та впевненості, що переплітається з паризькою недбалістю.

Ця стрижка ідеально підійде тим, хто прагне мінімум догляду і максимум комфорту. Про це пише 24 Канал з посиланням на Glamour.

Чому французький боб – особлива стрижка?

Стрижка, що зазвичай закінчується на рівні або трохи вище підборіддя, створює чіткий контур обличчя, який покращує загальний вигляд. Цей клиноподібний силует не тільки додає волоссю візуальної густоти, але й концентрує об'єм у тих зонах, які роблять обличчя більш привабливим, ефективно виділяючи вилиці та лінію підборіддя, надаючи витонченості.



Французький боб – стрижка, яка личить практично всім / Фото Pinterest

Ця зачіска універсальна та адаптивна, тому підходить майже для всіх типів волосся. Вона особливо вигідна власницям тонкого волосся, оскільки додає об'єму, а власницям густого волосся надає відчуття легкості.

Стрижка може бути укладена з чубчиком або без нього, а також як прямо, так і злегка асиметрично. Ця стрижка особливо ефектно виглядає на хвилястому або злегка кучерявому волоссі, де кожен рух сприяє динамічному та текстурованому вигляду.

Як укладати французький боб?

Важливий розслаблений підхід. Стилісти пропонують або дати волоссю висохнути природним шляхом, або використовувати фен на низькій температурі, нахиливши голову вниз, щоб збільшити прикореневий об'єм.



Як укладати французький боб / Фото Pinterest

Використання гребінця може бути непотрібним, оскільки пальцями можна розділити пасма, зберігши їх природну форму.

Для тих, хто прагне ледь помітної хвилі, рекомендується нанести легкий спрей з морською сіллю або текстурований мус.

