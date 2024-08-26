Нею захоплюються мільйони: як виглядає та живе найнижча жінка у світі

Джіоті ​​Амге має зріст лише 62,8 сантиметра і важить 6 кілограмів. Однак це не заважає їй мати зіркову кар’єру та величезну кількість підписників у соціальних мережах.

Як виглядає найнижча жінка у світі та що відомо про її неординарне життя, розповідаємо далі.

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Як живе найнижча жінка у світі

30-річна Джіоті ​​Амге народилася в Індії. Жінка була дитиною середнього зросту до п’ятирічного віку, коли її ріст сповільнився через хворобу.

Далі вона зовсім перестала рости та у результаті потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найнижча жива жінка.

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Водночас попри те, що Джіоті менша за середнього однорічного малюка, жінка має великі мрії та амбіції.

Як виглядає найнижча жінка у світі: дивіться фото

Рекордсменка стала відомою після того, як знялась у популярному телесеріалі “Американська історія жахів”. А зараз жінка має 1,9 мільйона підписників в інстаграм та живе доволі гарним життям.

Я сильна, незалежна та впевнена дівчина, і моя усмішка це показує,

– написала Джьоті в одному із нещодавніх дописів.

Сотні підписників підтримали слова дівчини та багато хто назвав її красунею. "Вона така приголомшлива", "Я дійсно люблю тебе такою, як ти є", "Ти така чарівна", "Я бажаю тобі усього найкращого", "У тебе найбільше серце у світі", – писали люди.