Как выглядит самая низкая женщина в мире и что известно о ее неординарной жизни, рассказываем далее.

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Как живет самая низкая женщина в мире

30-летняя Джиоти Амге родилась в Индии. Женщина была ребенком среднего роста до пятилетнего возраста, когда ее рост замедлился из-за болезни.

Далее она совсем перестала расти и в результате попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая низкая живая женщина.

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В то же время несмотря на то, что Джиоти меньше среднего годовалого малыша, женщина имеет большие мечты и амбиции.

Как выглядит самая низкая женщина в мире: смотрите фото

Рекордсменка стала известной после того, как снялась в популярном телесериале “Американская история ужасов”. А сейчас женщина имеет 1,9 миллиона подписчиков в инстаграм и живет довольно хорошей жизнью.

Я сильная, независимая и уверенная девушка, и моя улыбка это показывает,

– написала Джоти в одном из недавних сообщений.

Сотни подписчиков поддержали слова девушки и многие назвали ее красавицей. "Она такая потрясающая", "Я действительно люблю тебя такой, как ты есть", "Ты такая очаровательная", "Я желаю тебе всего наилучшего", "У тебя самое большое сердце в мире", – писали люди.