Как выглядит американская рекордсменка и что известно о ее необычном языке, рассказываем далее.

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Что известно о женщине с самым широким языком

Язык Бриттани Лакайо достигает 7,90 сантиметров в самом широком месте – это больше, чем хоккейная шайба, и почти столько же, как длина кредитной карты.

Ее язык на 2,5 сантиметра шире длины, если измерять ее от кончика до середины сомкнутой верхней губы.

Кроме того, 7,90 сантиметров – это точно такой же размер, как и средняя длина всего языка женщины, если измерять от надгортанника (хрящ позади языка).

Рекорд, который побила Бриттани, не превзошел в течение 10 лет до – предыдущей обладательницей самого широкого языка была Эмили Шленкер, которая получила титул в подростковом возрасте с языком шириной 7,33 сантиметра.

Как выглядит женщина с самым широким языком: смотрите видео

Бриттани же, которая работает адвокатом, всегда знала, что у нее чрезвычайно большой язык. Она говорит, что ее семья часто шутила по этому поводу, когда девочка была маленькой.

Однако женщина никогда не думала, что он может быть самым широким во всем мире.

Ситуация изменилась, когда лучшая подруга прислала ей видео Эмили Шленкер. Это вдохновило Бриттани измерить собственный язык.

Шок и любопытство – вот главные реакции, которые испытывает Бриттани, когда люди впервые видят ее язык.

Она никогда не показывала его своим коллегам и не рассказывала им о своем рекорде, но теперь шутит, что "больше не сможет прикусить язык", когда о нем объявила Книга рекордов Гиннеса.