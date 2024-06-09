У чому секрет довголіття партнерів та як зав'язалась їхня історія кохання, розповідаємо далі.

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Сторічна історія кохання

102-річна Марджорі Фітерман і 100-річний Берні Літтман одружилися 19 травня у Філадельфії, через дев'ять років після того, як вони зустрілися на вечірці в їхньому будинку для літніх людей.

Загальний вік пари становить 202 роки, тому їхні родини вважають, що зараз вони найстаріше подружжя, і зв’язалися з Книгою рекордів Гіннеса, щоб зафіксувати цей рекорд.

Пара ніколи не говорила про шлюб до останнього часу, коли Марджорі зламала ногу в результаті падіння, що, здавалося, похитнуло Берні.

Було таке відчуття: "Я не хочу жити без тебе", і тоді виникла думка, чому б не одружитися?". Це було свого роду миттєве рішення. Спочатку це сприймали як жарт, але потім просто продовжили доводити справу до кінця і зробили всі необхідні кроки,

– розповідає 39-річна Сара Січерман, онука чоловіка.

Сім’ї пари думали, що вони виберуть неформальну церемонію, не роблячи це офіційним законним союзом, але партнери вирішили інакше. Щоб поєднатися шлюбом, їм довелося навіть отримати нове посвідчення особи з фотографією, оскільки термін дії їхніх закінчився.

У результаті на традиційному єврейському весіллі були присутні близько 10 членів родини.

Мене рідко просять головувати на весіллі нареченого і нареченої, кожен з яких прожив більше століття. Насправді це єдиний раз, коли таке траплялося. Той факт, що вони знову знайшли кохання, зігріває серце,

– ділиться рабин Адам Вольберг.

Для обох партнерів це другий шлюб. Літтман був одружений зі своєю першою дружиною 65 років, аж поки вона не померла у 2012 році. Фітерман також мала довгий шлюб з її першим чоловіком, поки він не помер.

Ми просто щасливі, що він знайшов людину, з якою любить проводити час. Це чудово, що вони вирішили це зробити й радісно для нас як сім’ї, адже приємно мати можливість поділитися цим з усіма та отримувати такі гарні новини в той час, коли у світі коїться щось божевільне, –

зізнається Сара Січерман.

Пара в оточенні родини / Фото Sarah Sicherman

У чому секрет довголіття пари

Попри вік партнери не мають серйозних проблем зі здоров’ям. Так, Марджорі Фітерман швидко відновилася після перелому ноги й знову ходить після операції. Крім того, обидва вони зберегли гостроту розуму, і в їхніх історіях хвороби немає деменції чи раку.

Підтримувати гострий розум, безумовно, було дуже корисним. Він інженер, тому завжди був майстром і хотів якось розбиратися в ситуаціях. Марджорі також дуже досвідчена та освічена. Вона була вчителькою, а її чоловік служив у війську, тому вона могла багато подорожувати через це. Вона три роки прожила в Японії,

– ділиться Сара.

Разом з тим її дідусь завжди був активним і грав у теніс до 80 років, а його дієта була типовою – чоловік навіть любив скотч і досі п’є його маленькими ковтками під час великих свят.

Водночас Марджорі любить пити кефір, що є хорошим джерелом пробіотиків – корисних бактерій, які можуть підвищити імунітет.

Між тим молодята зберігають оптимізм, що теж сприяє довголіттю.

Важливо! Цей текст має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.