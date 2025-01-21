5 речей, які категорично не можна купляти на секонд-хенді

Більшість людей люблять купувати одяг на секонді, оскільки там можна знайти якісний та навіть брендовий одяг за демократичною ціною. Перепоною навіть не стає різкий запах від формаліну, однак від купівлі певних речей все ж таки варто відмовитися, оскільки вони несуть загрозу нашому здоров’ю.

Секонд-хенд впродовж багатьох років залишається одним із найпопулярніших магазинів, в якому можна придбати вживаний одяг й при цьому зекономити кошти, пише 24 Канал.

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Однак не всі речі, які є на секондах можна купувати. Є перелік вбрання, яке не варто носити, тому його краще залишити, щоб вберегти себе від потенційних шкірних захворювань.

Пуховики

Усі речі з секонд-хенду проходять термічну обробку та прання, через це пуховики можуть втратити своє первісне призначення, пух може збитися й вони вже не будуть такими якісними. Окрім того, довгі пальта чи шуби мають специфічний запах, тому їх також не варто купувати, оскільки не факт, що в домашніх умовах вам вдасться позбутися від смороду.

Спідня білизна

Не можна купувати на секонді чужі бюстгальтери чи труси. Будь-яка спідниця білизна має бути для вас табу. Навіть після обробки спеціальним хімічним засобом, на білизні можуть залишитися бактерії. Категорично забороняється купувати колготи, шкарпетки, термобілизну чи купальники. Дешева білизна на секонді може обійтися дорогим лікуванням у лікаря.



На секонді не можна купляти спідню білизну / Фото Unsplash

Спортивний одяг

Вбрання для активного виду спорту – топ, лосини чи велосипедки щільно прилягають до тіла й вбирають багато поту. Якщо якість обробки була неналежною, то машинне прання не допоможе позбутися від бактерій, які залишилися на цьому одязі.

Взуття

Не варто купувати на секонді взуття, оскільки є велика ймовірність зіткнутися з грибковими захворюваннями. Більшість збудників інфекцій гинуть від обробки, але є й такі, які опиняються у волокнах тканини й позбутися від них вже не так просто.

Головні убори

На секонді нас можуть привабити красиві кепки, капелюхи чи шапки, однак тут треба розуміти, що у звичайному житті головні убори ми перемо рідко, тому навіть після обробки вони можуть зберігати в собі лупу людей, або в гіршому випадку педикульоз.