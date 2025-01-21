Секонд-хенд на протяжении многих лет остается одним из самых популярных магазинов, в котором можно приобрести подержанную одежду и при этом сэкономить средства, пишет 24 Канал.

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Однако не все вещи, которые есть на секондах можно покупать. Есть перечень нарядов, которые не стоит носить, поэтому их лучше оставить, чтобы уберечь себя от потенциальных кожных заболеваний.

Пуховики

Все вещи из секонд-хенда проходят термическую обработку и стирку, поэтому пуховики могут потерять свое первоначальное назначение, пух может сбиться и они уже не будут такими качественными. Кроме того, длинные пальто или шубы имеют специфический запах, поэтому их также не стоит покупать, поскольку не факт, что в домашних условиях вам удастся избавиться от вони.

Нижнее белье

Нельзя покупать на секонде чужие бюстгальтеры или трусы. Любое нижнее белье должно быть для вас табу. Даже после обработки специальным химическим средством, на белье могут остаться бактерии. Категорически запрещается покупать колготы, носки, термобелье или купальники. Дешевое белье на секонде может обойтись дорогим лечением у врача.



На секонде нельзя покупать нижнее белье / Фото Unsplash

Спортивная одежда

Наряд для активного вида спорта – топ, лосины или велосипедки плотно прилегают к телу и впитывают много пота. Если качество обработки было ненадлежащим, то машинная стирка не поможет избавиться от бактерий, которые остались на этой одежде.

Обувь

Не стоит покупать на секонде обувь, поскольку есть большая вероятность столкнуться с грибковыми заболеваниями. Большинство возбудителей инфекций погибают от обработки, но есть и такие, которые оказываются в волокнах ткани и избавиться от них уже не так просто.

Головные уборы

На секонде нас могут привлечь красивые кепки, шляпы или шапки, однако здесь надо понимать, что в обычной жизни головные уборы мы перемо редко, поэтому даже после обработки они могут хранить в себе перхоть людей, или в худшем случае педикулез.