Мріяла про коротку стрижку: власниця салону краси показала неймовірне перевтілення випускниці

Кожна дівчина іноді мріє здійснити деякі зміни у зовнішності. Не винятком була і випускниця із Броварів.

Дівчина чекала свята, аби нарешті обрізати свої пасма та зробити коротку стрижку. Як вона змінилась з новою зачіскою, дивіться на Lady 24.

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Як дівчина змінилась після стрижки

Власниця салону краси у Броварах Оля Вігор розповіла на своїй сторінці у тікток історію перевтілення місцевої дівчини.

За її словами, вона мріяла про коротку стрижку 5 місяців, але на неї чекав випускний, тож батьки попросили зробити нову зачіску вже після нього.

Як дівчина змінилась після стрижки: дивіться відео

Дівчина дочекалася слушного моменту та втілила свою мрію. Перукарі обрізали її доволі довге волосся та зробили трендовий короткий боб.

Випускниця виглядала задоволеною стильною зачіскою та насолоджувалася оновленим стилем.

У коментарях не всі підписники власниці салону краси оцінили зміни дівчини, однак було чимало й тих, хто писав їй компліменти та казав, що тепер вона має яскравіший вигляд.