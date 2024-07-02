У чому полягає ідея її ініціативи, а також якою є історія та зміни першої учасниці проєкту, розповідає Lady 24.

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Як львівська візажистка допомагає жінкам знову помітити власну красу

Львівська візажистка Ірина Легкобит запустила проєкт "Краса живе в тобі", ідея якого полягає у тому, щоб розкрити красу та подарувати відчуття щастя кожній жінці з нелегкою долею.

У межах ініціативи вона за допомогою макіяжу перевтілюватиме тих жінок, які постраждали від війни, домашнього насильства, хвороб чи інших обставин.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Кожна жінка вартує лише найкращого. Я дуже щаслива, що завдяки своїй професії візажиста я маю змогу дарувати жінкам незабутні емоції та нагадувати, що справжня краса живе в кожній,

– ділиться Ірина Легкобит.

Вона додає, що цей проєкт – її давня мрія, яка зараз нарешті здійснюється. Ірина також сподівається, що її ініціатива надихне багатьох робити добрі справи. А сама вона планує працювати над проєктом настільки довго, наскільки це буде можливо.

Історія та перевтілення пані Олени: дивіться відео

Вважаю, що ми, жінки, повинні допомагати й підтримувати одна одну у всьому. Моя професія відкриває для мене багато можливостей, зокрема і дарувати щастя іншим,

– каже візажистка.

Першою ж героїнею її проєкту стала пані Олена. Жінка сама виховує трьох дітей, двоє з яких мають інвалідність. Разом з ними вона змушена була покинути рідний Чернігів через повномасштабне вторгнення росіян. Олені довелося йти 7 кілометрів через поле під обстрілами, щоб мати змогу евакуюватися та знайти прихисток у Львові.

Зараз вона працює та навіть змогла відкрити власний невеликий магазин. Проте за турботами щодо дітей та роботою без вихідних, аби забезпечити всі їхні потреби, їй бракує часу на догляд за собою. Жінка ніколи не робила професійний макіяж чи зачіску.

Однак завдяки Ірині Легкобит це змінилося. Візажистка подарувала пані Олені ніжний та жіночний макіяж, а також зробила стильну зачіску, що дозволило жінці ненадовго відпочити, переключитися від буденних турбот та знову помітити красу, яка живе в ній.