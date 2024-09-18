Зачіска у вигляді парасолі та фламінго: іранська стилістка зриває тік ток шаленими перевтіленням

Іранська hair-стилістка Атефе Кабірі підриває мережу незвичними зачісками, які створює на дівчатах. Зачіска у вигляді парасолі вже зібрала тисячі переглядів, втім дівчина вражає підписників багатьма іншими перевтіленнями.

Стилістка живе в Дубаї та демонструє свої творіння у тік тоці, які швидко розлітаються по всьому світу. Її відеоролики збирають кілька тисяч переглядів та безліч вподобань, репостів і коментарів.

Дивіться також Яку зачіску зробити на коротке волосся: 3 найкращі ідеї на кожен день

У мережі можна знайти чимало фахівців, які створюють красиві та важкі зачіски, однак родзинкою Атефе Кабірі є те, що вона вдається до шалених експериментів та створює з волосся парасолю, метелика чи навіть фламінго.

Її моделями є дівчата з довгим нарощеним китайським синтетичним волоссям. Це штучне волосся високої якості, яке повністю схоже до натуральних пасмів. Саме з метровою довжиною працює hair-стилістка та демонструє навіть не зачіски, а справжні витвори мистецтва.

Понад 10 тисяч переглядів їй приніс відеоролик, де вона з волосся створила парасолю. Спочатку вона на 20 сантиметрів закрутила та підняла волосся вгору, а тоді наклала на нього заокруглені шпиці, які є каркасом парасолі, на які заплітала косички.

Їхній вигляд максимально нагадував складки парасолі, тож із залишків волосся вона зробила ще певні маніпуляції, які в загальній картині відображали парасольку з волосся. А для повного її повторення, вона прикріпила вкінці невеличку ручку із заокругленням.

Зачіска у вигляді парасольки: дивіться відео

Понад 40 тисяч переглядів стилістка зібрала на зачісці у вигляді фламінго. Вона начесала рожеве волосся та зробила з нього об’ємний кокон. Завдяки своєму вмінню працювати з волоссям, Атефе зробила оперення як у птахів, а зверху на голову наклала легкий муляж шиї та голови фламінго.

Зачіска у вигляді фламінго: дивіться відео

Не менш цікавим є її зачіска у вигляді метелика. Для її створення, волосся вертикально зафіксували на 20 сантиметрів, а тоді з обох боків почали створюватися різні розміри крил метелика. Стилістка наприкінці додала муляж черевця та вусиків.

Зачіска у вигляді метелика: дивіться відео

@atefe_kabiri_hairstylist Butterfly with hair ... ___________________ پروانه با مو ... درست کردن این مدل مو ۲ روز کامل طول کشید و الان‌ تو ۳۰ ثانیه دارم بهتون نشون میدم‌...? ♬ оригинальный звук - atefe_kabiri_hairstylist

На сторінці стилістки можна знайти чимало інших цікавих відеороликів, на яких вона створює зачіску з Ейфелевою вежею, скрипкою чи білим лебедем.