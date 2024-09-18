Стилистка живет в Дубае и демонстрирует свои творения в тик токе, которые быстро разлетаются по всему миру. Ее видеоролики собирают несколько тысяч просмотров и множество лайков, репостов и комментариев.

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В сети можно найти немало специалистов, которые создают красивые и тяжелые прически, однако изюминкой Атефе Кабири является то, что она прибегает к безумным экспериментам и создает из волос зонт, бабочки или даже фламинго.

Ее моделями являются девушки с длинными наращенными китайскими синтетическими волосами. Это искусственные волосы высокого качества, которые полностью похожи на натуральные пряди. Именно с метровой длиной работает hair-стилистка и демонстрирует даже не прически, а настоящие произведения искусства.

Более 10 тысяч просмотров ей принес видеоролик, где она из волос создала зонт. Сначала она на 20 сантиметров закрутила и подняла волосы вверх, а потом наложила на него закругленные шпильки, которые являются каркасом зонта, на которые заплетала косички.

Их вид максимально напоминал складки зонта, поэтому из остатков волос она сделала еще определенные манипуляции, которые в общей картине отражали зонтик из волос. А для полного его повторения, она прикрепила в конце небольшую ручку с закруглением.

Прическа в виде зонтика: смотрите видео

Более 40 тысяч просмотров стилистка собрала на прическе в виде фламинго. Она начесала розовые волосы и сделала из них объемный кокон. Благодаря своему умению работать с волосами, Атефе сделала оперение как у птиц, а сверху на голову наложила легкий муляж шеи и головы фламинго.

Прическа в виде фламинго: смотрите видео

Не менее интересна ее прическа в виде бабочки. Для ее создания, волосы вертикально зафиксировали на 20 сантиметров, а тогда с обеих сторон начали создаваться различные размеры крыльев бабочки. Стилистка в конце добавила муляж брюшка и усиков.

Прическа в виде бабочки: смотрите видео

На странице стилистки можно найти немало других интересных видеороликов, на которых она создает прическу с Эйфелевой башней, скрипкой или белым лебедем.