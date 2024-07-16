Щовечора з’являвся у спальні: норвезьку принцесу переслідував привид нацистського генерала

Принцеса Марта Луїза, дочка норвезького короля Гаральда, заявила, що її переслідував привид нацистського генерала, який застрелився в її спальні.

52-річна жінка поділилась моторошним моментом, коли її хотів задушити привид військового під час подкасту "Modern Royalty". Що відомо про інцидент, розповідаємо далі.

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Як принцесу переслідував привид

Генерал Вільгельм Редісс розкішно жив у королівському замку під час німецької окупації Норвегії під час Другої світової війни. Він був правою рукою Адольфа Гітлера в країні та керував масовою депортацією євреїв-норвежців до таборів смерті.

Чоловік покінчив життя самогубством, застрелившись під час краху Третього рейху в Норвегії 8 травня 1945 року.

Експерт із часів Другої світової війни Асбьорн Сварстад підтвердив місцевим ЗМІ, що його дійсно знайшли мертвим на дивані в кімнаті, яка пізніше стане спальнею принцеси.

Марта Луїза каже, що в підлітковому віці він її регулярно переслідував. Колишній генерал щовечора з’являвся до неї в її спальні та дивився на неї.

Як принцесу переслідував привид: дивіться відео

Коли я переїхала в цю кімнату, я страшенно боялася темряви. І там був чоловік, який дивився на мене. Я розповіла всім. Кожного вечора мої няні або мої батьки заглядали за штори, відсували їх і казали: "Дивися за шторами нікого немає. Тут нікого",

– ділиться принцеса.

Вона зізнається, що не знала повної жахливої ​​правди про те, хто її переслідує, доки через роки її батько не розкрив тривожне минуле замку. Коли Марта Луїза говорила з ним про паранормальний досвід, він сказав їй: "О, це кімната, де нацистський генерал покінчив життя самогубством".

Додамо, що Марта Луїза є самопроголошеною ясновидицею та четвертою в черзі на престол Норвегії. Вона була змушена відмовитися від королівських обов’язків у 2022 році через суперечливі погляди свого партнера Дурека Веррета, який називає себе шаманом та вважає, що смуток є причиною дитячого раку.