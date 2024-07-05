Про цих майбутніх королев Швеції, Іспанії, Бельгії, Норвегії та Нідерландів, розповідаємо далі.

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Кронпринцеса Швеції Вікторія

Кронпринцеса Швеції Вікторія та старша дитина короля Карла XVI Густава та королеви Сільвії, народилася у 1977 році. Вікторія має стати четвертою королевою Швеції та першою правителькою країни з початку 18 століття.

Жінка навчалася у Франції, Сполучених Штатах і Швеції, де здобула ступінь бакалавра з вивчення миру та конфліктів в Упсальському університеті. Також вона працювала в різних державних установах і пройшла базовий військовий вишкіл у Збройних силах Швеції.

У 2010 році Вікторія вийшла заміж за шведського фітнес-тренера Даніеля Вестлінга, який зараз відомий як кронпринц Даніель. У них двоє дітей: 11-річна принцеса Естель і 7-річний принц Оскар. Естель є другою в лінії спадкоємства після матері, першою шведською принцесою, яка була призначена спадкоємцем від народження.

Як виглядає кронпринцеса Швеції Вікторія: дивіться фото

Принцеса Іспанії Леонор

Леонор є старшою дочкою короля Феліпе VI та королеви Летиції, у яких також є молодша дочка Софія. Але Леонор не є беззаперечною спадкоємицею країни – в Іспанії первородство залишається в центрі спадкового права. Вона вважається ймовірною спадкоємицею, тому що вона може бути витіснена, якщо у її батьків народиться син. Однак, враховуючи, що королю та королеві зараз за п’ятдесят, шанси на те, що у родині з’явиться принц, стають все менш імовірними. То ж, скоріше за все, Леонора стане першою правлячою королевою Іспанії після Ізабелли II, яка правила в середині 19 століття.

Від моменту свого 18-річчя Леонор неодноразово виступала на публічних заходах від імені королівської родини. Свою першу промову принцеса виголосила у 13 років з нагоди 40-річчя конституції Іспанії.

Принцеса закінчила дворічний курс середньої школи в Атлантичному коледжі UWC в Уельсі. І наразі проходить військовий вишкіл, навчання на якому триватиме 3 роки. Принцеса йде тим же шляхом, що і її батько, який пройшов подібне навчання до того, як став королем. Очікується, що після закінчення військового вишколу вона здобуде вищу освіту.

Як виглядає принцеса Іспанії Леонор: дивіться фото

Бельгійська принцеса Елізабет

Принцеса Елізабет увійде в історію, коли зійде на трон як перша правляча королева країни. За десять років до її народження було змінено закон, щоб дозволити спадкоємство жінки, і вона стане першою, хто скористається цими змінами. Якби закон не прийняли, її молодший брат, принц Габріель, став би наступним королем. То ж нині 23-річна принцеса Елізабет – старша дочка короля Філіпа та королеви Матильди – готується до ролі першої королеви Бельгії.

Після закінчення навчання вона пройшла рік військового вишколу в Королівській військовій академії в Брюсселі, наслідуючи інших спадкоємців престолу. Зараз вона навчається в коледжі Лінкольна при Оксфордському університеті, де виступала в команді з веслування.

Елізабет впевнена ораторка, має практику з малечку: її перший виступ був у дев’ятирічному віці, коли вона відкрила дитячу лікарню, названу на її честь. Також її шанувальники високо оцінюють її стиль.

Як виглядає бельгійська принцеса Елізабет: дивіться фото

Принцеса Інгрід Олександра Норвезька

20-річна принцеса Інгрід Олександра є другою в черзі на престол Норвегії після свого батька, кронпринца Хокона. Очікується, що вона стане другою королевою Норвегії, хоча буде першою жінкою-монархом норвезького походження. Оскільки Норвегія внесла зміни до своєї конституції в 1990-му році, щоб дотримуватися абсолютного первородства, Інгрід Александра має право отримати корону попереду свого молодшого брата, принца Сверре Магнуса.

Принцеса навчалася в початковій місцевій державній школі разом зі своїм старшим братом. Однак через кілька років норвезька королівська родина оголосила, що Інгрід Олександра переходить до приватної англомовної міжнародної школи в Осло. Цей вибір був зроблений з метою кращого опановування принцесою англійської мови.

У 2020 році Інгрід розпочала подальше навчання в середній школі Ельвебаккен в Осло, яку закінчила 2023-го. Від початку 2024 року Інгрід Олександра розпочала 12-місячний військовий вишкіл в інженерному батальйоні бригади "Норд". Коли вона зійде на трон, то стане командувачкою армії Норвегії.

У вільний від навчання час принцеса полюбляє займатися серфінгом, лижним спортом і кікбоксингом. У 2020 році вона виграла золоту медаль на національному чемпіонаті з серфінгу серед юніорів. Інгрід Александра також вперше стрибнула з парашутом одразу після свого 19-річчя.

Як виглядає принцеса Інгрід Олександра: дивіться фото

Принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія

20-річна Катаріна-Амалія, голландська спадкоємиця престолу, старша дитина короля Віллема-Олександра та королеви Максими. Вона буде четвертою королевою відтоді, як її прапрабабуся Вільгельміна стала першою королевою Нідерландів у 1890-му році.

Амалія, у якої є дві молодші сестри, принцеси Алексія та Аріана, є першою нідерландською принцесою, місце якої в спадщині було забезпеченим від народження.

Дівчина намагається знайти тонкий баланс між виконанням своїх королівських обов’язків і "звичайними" справами для людини її віку. Коли їй виповнилося 18 років у 2022-му році, вона стала членом Державної ради Нідерландів. Водночас принцеса відмовилася від щорічної допомоги в розмірі 1,8 мільйона доларів, на яку вона має право від уряду як спадкоємця, заявивши, що зараз нічого не робить, щоб заробити її. Того ж року Амалія почала навчатися в Університеті Амстердама, щоб здобути ступінь з політики, психології, права та економіки.

Як виглядає принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія: дивіться фото

Однак дівчині довелося повернутися до батьків у королівський палац у Гаазі поблизу Амстердама. Це сталося через постійні погрози викрасти та вбити її від голландської злочинної групи. Тепер принцеса відвідує лекції в супроводі служби безпеки. Вона зізнається, що сумує за свободою, яку мала в студентські роки, живучи сама по собі.

Крім цього, принцеса постійно намагається тримати "руку на пульсі" сучасних проблем: вона відверто говорить про психічне здоров’я, розкриваючи, що іноді відвідує терапевта, вона була в центрі уваги нового законодавства, яке означає, що члени королівської сім’ї LGBTQIA+ зможуть одружитися з ким забажають не втрачаючи права на престол.

У 2021 році навіть була випущена офіційна біографія під назвою "Амалія", де дівчина зізналася, що ще не відчуває себе готовою до ролі королеви. Тому вона попросила свого батька харчуватися добре та займатися спортом, щоб ще довго жити та правити.