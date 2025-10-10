За східним календарем 2026 рік пройде під знаком Червоного Вогняного Коня. Зустрічати Новий рік варто в кольорах, які любить тотемна тварина. Вони допоможуть привертати успіх увесь рік, залучатимуть щастя та благополуччя.

Новий рік для кожного з нас – це особливе свято, до якого всі починають ретельно готуватися ще задовго до самого святкування, пише 24 Канал. Попри те, що до 31 грудня ще трохи далеко, жінки вже починають цікавитися питанням, в чому ж потрібно зустрічати Новий 2026 рік.

Що відомо про головну тварину 2026 року?

Символ року – Червоний Вогняний Кінь символізує силу духу та швидкі зміни. Цю тварину важко стримати, бо вона завжди прагне руху, пригод та нових вершин.

Астрологи кажуть, що стихією року є вогонь, тож нас можуть чекати яскраві емоції, сміливі рішення та великі можливості. Тварина має сильну харизму, природне лідерство та жагу до незалежності. Кінь не любить рутини й залюбки підкорює нові виклики.

2026 рік сприятиме всім активним, ініціативним та цілеспрямованим людям, які не бояться ризикувати заради власного щастя.

У яких кольорах зустрічати Новий рік 2026?

Головна тварина року обожнює червоний колір, який є символом сили, пристрасті та перемоги. Принести натхнення, успіх і добробут зможе помаранчевий, золотий і мідний. А ще Кінь любить зелений та жовтий, які вважаються кольорами росту та позитивної енергії.

На Новий рік часто одягають білі сукні, втім цього разу від неї варто відмовитися. Також не варто одягати вбрання синього чи блакитного відтінку. Кольори символізують стихію Металу та Води, які приглушують вогняну енергетику року.

Астрологи радять зробити образ яскравим та сміливим. Для любительок базового та класичного вбрання треба вийти за рамки заради експериментів, щоб показати свою впевненість в собі й завоювати прихильність Вогняного Коня.

Червона сукня чи костюм

Плаття у червоному сукні в довжині міні чи максі – ідеальний варіант для святкування Нового року. Як альтернативу можна обрати костюм з жакета й штанів.

Золотиста сукня

Оберіть в новорічну ніч шовкову чи атласну золотисту сукню, яка буде вигідно переливатися та блищати. Довершити аутфіт можна золотистими прикрасами й макіяжем в коричневих тонах.

Зелена сукня

Для привернення багатства й успіху в Новому році – одягніть плаття зеленого кольору. Якщо не любите занадто яскравих відтінків, підійде сукня у відтінку матчі чи оливкового кольору.

Жовта сукня

Гроші та статус допоможе привернути у життя плаття жовтого кольору. Його обов’язково треба доповнити золотими прикрасами. А ще краще обрати не базовий фасон, а сукню з бахромою, камінчиками чи бісером.

Видання In Journal пише, що цієї осені актуальними є атласні сукні, в'язані, шкіряні, картаті й драпіровані. Поєднувати ці плаття можна з ефектними чоботами на підборах зі шкіри чи замші, а зверху приміряти класичне пальто в чорному, сірому чи коричневому кольорі.

Яке взуття одягнути під сукні?