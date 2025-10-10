По восточному календарю 2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади. Встречать Новый год стоит в цветах, которые любит тотемное животное. Они помогут привлекать успех весь год, будут привлекать счастье и благополучие.

Новый год для каждого из нас – это особый праздник, к которому все начинают тщательно готовиться еще задолго до самого празднования, пишет 24 Канал. Несмотря на то, что до 31 декабря еще немного далеко, женщины уже начинают интересоваться вопросом, в чем же нужно встречать Новый 2026 год.

Что известно о главном животном 2026 года?

Символ года – Красная Огненная Лошадь символизирует силу духа и быстрые изменения. Это животное трудно сдержать, потому что оно всегда стремится к движению, приключений и новых вершин.

Астрологи говорят, что стихией года является огонь, поэтому нас могут ждать яркие эмоции, смелые решения и большие возможности. Животное имеет сильную харизму, природное лидерство и жажду независимости. Лошадь не любит рутины и охотно покоряет новые вызовы.

2026 год будет способствовать всем активным, инициативным и целеустремленным людям, которые не боятся рисковать ради собственного счастья.

В каких цветах встречать Новый год 2026?

Главное животное года обожает красный цвет, который является символом силы, страсти и победы. Принести вдохновение, успех и благополучие сможет оранжевый, золотой и медный. А еще Лошадь любит зеленый и желтый, которые считаются цветами роста и положительной энергии.

На Новый год часто одевают белые платья, впрочем в этот раз от него стоит отказаться. Также не стоит надевать наряды синего или голубого оттенка. Цвета символизируют стихию Металла и Воды, которые приглушают огненную энергетику года.

Астрологи советуют сделать образ ярким и смелым. Для любительниц базового и классического наряда надо выйти за рамки ради экспериментов, чтобы показать свою уверенность в себе и завоевать расположение Огненной Лошади.

Красное платье или костюм

Платье в красном платье в длине мини или макси – идеальный вариант для празднования Нового года. В качестве альтернативы можно выбрать костюм из жакета и брюк.

Золотистое платье

Выберите в новогоднюю ночь шелковое или атласное золотистое платье, которое будет выгодно переливаться и блестеть. Довершить аутфит можно золотистыми украшениями и макияжем в коричневых тонах.

Зеленое платье

Для привлечения богатства и успеха в Новом году – наденьте платье зеленого цвета. Если не любите слишком ярких оттенков, подойдет платье в оттенке матчи или оливкового цвета.

Желтое платье

Деньги и статус поможет привлечь в жизнь платье желтого цвета. Его обязательно надо дополнить золотыми украшениями. А еще лучше выбрать не базовый фасон, а платье с бахромой, камешками или бисером.

