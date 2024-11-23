Покровителькою 2025 року буде Зелена Дерев’яна Змія, а це означає, що треба підбирати такі кольори, які їй подобаються, а від невдалих відмовлятися, пише 24 Канал.

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Успіх у Новому році принесуть кілька кольорів: зелений, жовтий, коричневий, жовтий, золотистий та сріблястий. Астрологи кажуть, що сукні чи костюми в цьому кольорі принесуть у ваше життя благополуччя. Якщо ж ви хочете, щоб у 2025 році вам в усьому таланило, то не одягайте нічого в кількох кольорах.

У чому не можна зустрічати Новий рік 2025

Чорний

Цей колір вважається скорботним, тож вже на початку Нового року може принести негативну енергію. Цей колір символізує апатію, тож його краще уникати.



Кольори, в яких не можна зустрічати Новий рік / Фото Pinterest

Темно-сірий

Попри те, що в повсякденному житті ми радо носимо сірий, для Нового року він не пасує, оскільки не сприяє святковій атмосфері. Не варто одягати його, щоб не привернути у своє життя негативну енергетику.



Кольори, в яких не можна зустрічати Новий рік / Фото Pinterest

Неоновий

Не варто на Новий рік приміряти на собі надто яскраві та контрастні відтінки, оскільки вони можуть викликати агресію у тотемної тварини року. Щоб не залучити у своє життя конфлікти, від цього кольору краще відмовитися.



Кольори, в яких не можна зустрічати Новий рік / Фото Pinterest

Фіолетовий

Астрологи не дуже радять одягати в новорічну ніч вбрання у фіолетовому кольорі, оскільки Зелена Змія не дуже любить його, тож не буде до вас прихильною у 2025 році.



Кольори, в яких не можна зустрічати Новий рік / Фото Pinterest

Окрім кольорів, варто звернути увагу й на самі речі. У сучасному світі є досить популярними секонд-хенди, однак старі речі не треба одягати в новорічну ніч. Категорично відмовтеся від цієї ідеї.

Також побутує думка, що успіх відвернеться від вас, якщо приміряти в новорічну ніч старе вбрання, яке ви носите вже багато років. Новий рік не можна зустрічати в неохайному вбранні із затяжками чи висячими нитками. Краще подбайте про нову сукню чи будь-які інші речі.