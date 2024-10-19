Вбрання на Новий рік 2025: які сукні будуть найпопулярнішими у святкову ніч

До кінця грудня ще далеко, втім багато з нас вже потрохи готуються до Нового року й придивляються до вбрання, яке можна приміряти у святкову ніч. Якщо ви в пошуку ідеальної сукні, тоді варто вже відтепер придивлятися до цікавих фасонів та обирати для себе плаття, яке принесе у 2025 році успіх та благополуччя.

Стилісти стверджують, що одяг здатен швидко підняти настрій, покращити самооцінку, пише Lady 24. Тому треба підібрати на Новий рік для себе таке вбрання, щоб відчувати себе на всі 100. А от астрологи кажуть, що одяг в новорічну ніч треба підбирати правильно ще й тому, аби отримати прихильність тотемної тварини року й залучити у своє життя позитив та щастя.

Зверніть увагу Дізнайтеся головний секрет: у якому одязі зустрічати Новий рік, щоб залучити багатство

Сукні на Новий рік 2025

Красиве плаття дасть відчуття свята, тому варто ретельно підійти до вибору речі. У новорічну ніч найчастіше всі одягають сукні з бахромою, лелітками, всілякими блискітками й камінцями. Такі декорування є найпопулярнішими й справді чудово виглядають на сукнях.

Для зустрічі Нового року варто робити ставку на плаття з атласу чи мережива, з різними вирізами та цікавими деталями, які додають вбранню шарму.

Господарка року Зелена Дерев’яна Змія буде прихильною до вас, якщо ви приміряєте сукню в зеленому, коричневому чи золотистому кольорі. Ці три кольори вважаються найпопулярнішими для зустрічі Нового року 2025.

Золотисті сукні з камінцями та блискучими деталями варто обирати тим, хто хоче залучити в Новому році матеріальні блага. Також чудово підійдуть плаття в сріблястому кольорі чи відтінку металік.

Восени в моду увірвався відтінок бургунді, тож можна придбати для себе розкішне плаття в будь-якій довжині. Ефектно виглядатимуть сукні міні чи максі. Актуальним в новорічну ніч буде плаття білого кольору, оскільки воно символізує чистоту й початок чогось нового.

Чорна сукня – це база та класика, яка не виходить з моди, однак астрологи радять в новорічну ніч не обирати такі плаття, оскільки можна залучити в життя неприємні події. У рік Змії краще уникати чорного кольору та зробити ставку на яскраві відтінки.

Переглянувши всі найцікавіші образи в сукнях, ми зібрали кілька найкращих аутфітів в актуальних кольорах та фасонах. Такі плаття чудово підійдуть для святкування Нового 2025 року.

Червона сукня з вирізами

Золотиста сукня на одне плече

Сукня з прозорого матеріалу та квітами

Плаття з лелітками

Срібляста сукня з бахромою

Коричневе мереживне плаття

Синя сукня в довжині максі

Розкішне плаття-бюстьє