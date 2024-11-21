Манікюр на Новий рік 2025: найкращі ідеї, які сподобаються всім дівчатам

Перед Новим роком дівчата хочуть не лише мати гарний вигляд у святкову ніч, але й подбати про вигляд своїх нігтів. Традиційно наприкінці грудня рекомендуємо зробити зимовий манікюр, який ідеально впишеться до новорічних свят.

Найчастіше новорічний манікюр асоціюється з блискучими дизайнами, втім зараз це вже відійшло в минуле, а в моду входять практичніші варіанти, пише 24 Канал.

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За основу дівчата можуть брати святкові кольори – червоний, зелений чи білий, втім до актуальних варіантів належить чимало ефектних дизайнів. Ми зібрали список трендового манікюру, який варто зробити напередодні 2025 року.

Зелений

Символом 2025 року буде Зелена Дерев’яна Змія, тому радимо обрати за основу зелений колір лаку. Такий зелений манікюр сподобається господині року, тож завдяки цьому кольору можна буде привернути увагу. Пофарбувати нігті можна не лише зеленого кольору, але й у різні відтінки: оливковий, салатовий, смарагдовий тощо.



Стильний манікюр на Новий рік 2025 / Фото Pinterest



Красивий манікюр на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

Сріблястий

У новорічну ніч популярними були й залишаються сукні у відтінку металік чи золотисті плаття. Саме тому радимо створити металізовані чи сріблясті нігті, які вдало доповнять ваше святкове вбрання.



Стильний манікюр на Новий рік 2025 / Фото Pinterest



Красивий манікюр на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

Червоний

Цей колір є символом різдвяно-новорічних свят, тож без красивого манікюру в червоних тонах нам не обійтися. Можете пофарбувати базово нігті одним кольором, або пошукати святкові дизайни, які одразу подарують вам гарний настрій.



Стильний манікюр на Новий рік 2025 / Фото Pinterest



Красивий манікюр на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

Білий

З Нового року ми все починаємо з чистого аркуша, тож манікюр також може бути білим. Такий нейл-дизайн ідеально підходить для зимових свят. Як варіант, можете додати зверху блакитні сніжинки чи якийсь зимовий розпис.



Стильний манікюр на Новий рік 2025 / Фото Pinterest



Красивий манікюр на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

За бажанням, на Новий рік можна зробити манікюр з гліттером та стразами, класичний френч чи мінімалістичний дизайн на основі ніжних пастельних відтінків із зимовими мотивами (сніжинки чи ялинки).