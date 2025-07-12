Coconut milk nail – тренд на нюдовий манікюр, що виглядає просто бездоганно. Він чудово доповнить будь-який образ, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Як виглядають модні кокосові нігті

"Кокосовим" називають молочно-білий нюд. Він ідеально підпадає під естетику "clean girl", що актуальна зараз.

Цей манікюр недарма називають універсальним. Адже він пасує під усі типажі зовнішності та будь-який стиль.

Варто відзначити, що цей дизайн також добре підійде тим, хто має дотримуватися дрес-коду. Також він стане чудовим вибором для весілля, відпустки чи навіть на щодень.

Підбір лаку для цього манікюру може бути дещо важким, адже такий колір може ховатися за такими назвами як:

coconut milk;

soft ivory;

coconut cream;

semi-sheer beige;

milky white.

Таке покриття глянцеве та напівпрозоре. Якщо ви прагнете додати блиску, зверніть увагу на лаки з шимерм.

Зверніть увагу! Найкраще такий колір нігтів виглядатиме на квадратній, овальній чи мигдалеподібній формі.