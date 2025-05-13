Як легко прискорити метаболізм: 3 методи, що реально працюють
- Щоб прискорити метаболізм, важливо дотримуватись режиму харчування та пити достатньо води.
- Емоційний стан також впливає на обмін речовин, тому важливо знижувати рівень стресу.
Метаболізм – це обмін речовин. Чим швидше відбувається цей процес, тим скоріше спалюються калорії.
Прискорити метаболізм можливо. Для цього непотрібно приймати спеціальні добавки. Достатньо лише дотримуватись декількох простих порад, пише 24 Канал з посиланням на ELLE.
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Як пришвидшити обмін речовин
Дотримуйтесь режиму
Важливо не тільки планувати робочі процеси, а і прийоми їжі. Не доводьте себе до виснаження. Дайте своєму організму можливість відчувати себе спокійно та визначте години для сніданку, обіду і вечері.
Як може виглядати ваш графік:
- сніданок: з 7:00 до 9:00;
- обід: з 13:00 до 15:00;
- вечеря: з 19:00 до 21:00;
- перекуси: об 11 та 17.
Як їсти більше і при цьому худнути / Фото Pexels
Зверніть увагу! Цей графік має відповідати вашому способу життя.
Пийте достатньо води
Воду потрібно пити постійно у значних кількостях. Норма визначається для кожного індивідуально, з урахуванням ваги, зросту та способу життя.
Лайфхак! Аби вживати більше води, привчіться випивати склянку перед кожним прийомом їжі.
Харчуйтесь правильно
Щоб ваш обмін речовин працював краще, необхідно:
- вживати достатню кількість білка;
- додавати спеції, зокрема, перець;
- вживати багато продуктів, багатих на селен, залізо та цинк.
Як прискорити свій обмін речовин / Фото Pexels
Зауважте! На роботу організму значною мірою впливає емоційний фон. Саме тому, якщо ви відчуваєте регулярно стрес, варто також попрацювати над цим аспектом.