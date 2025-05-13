Як легко прискорити метаболізм: 3 методи, що реально працюють

Метаболізм – це обмін речовин. Чим швидше відбувається цей процес, тим скоріше спалюються калорії.

Прискорити метаболізм можливо. Для цього непотрібно приймати спеціальні добавки. Достатньо лише дотримуватись декількох простих порад, пише 24 Канал з посиланням на ELLE.

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Як пришвидшити обмін речовин

Дотримуйтесь режиму

Важливо не тільки планувати робочі процеси, а і прийоми їжі. Не доводьте себе до виснаження. Дайте своєму організму можливість відчувати себе спокійно та визначте години для сніданку, обіду і вечері.

Як може виглядати ваш графік:

сніданок: з 7:00 до 9:00;

обід: з 13:00 до 15:00;

вечеря: з 19:00 до 21:00;

перекуси: об 11 та 17.



Як їсти більше і при цьому худнути / Фото Pexels

Зверніть увагу! Цей графік має відповідати вашому способу життя.

Пийте достатньо води

Воду потрібно пити постійно у значних кількостях. Норма визначається для кожного індивідуально, з урахуванням ваги, зросту та способу життя.

Лайфхак! Аби вживати більше води, привчіться випивати склянку перед кожним прийомом їжі.

Харчуйтесь правильно

Щоб ваш обмін речовин працював краще, необхідно:

вживати достатню кількість білка;

додавати спеції, зокрема, перець;

вживати багато продуктів, багатих на селен, залізо та цинк.



Як прискорити свій обмін речовин / Фото Pexels

Зауважте! На роботу організму значною мірою впливає емоційний фон. Саме тому, якщо ви відчуваєте регулярно стрес, варто також попрацювати над цим аспектом.