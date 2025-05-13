Ускорить метаболизм возможно. Для этого не нужно принимать специальные добавки. Достаточно лишь придерживаться нескольких простых советов, пишет 24 Канал со ссылкой на ELLE.

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Как ускорить обмен веществ

Соблюдайте режим

Важно не только планировать рабочие процессы, а и приемы пищи. Не доводите себя до истощения. Дайте своему организму возможность чувствовать себя спокойно и определите часы для завтрака, обеда и ужина.

Как может выглядеть ваш график:

завтрак: с 7:00 до 9:00;

обед: с 13:00 до 15:00;

ужин: с 19:00 до 21:00;

перекусы: в 11 и 17.



Как есть больше и при этом худеть / Фото Pexels

Обратите внимание! Этот график должен соответствовать вашему образу жизни.

Пейте достаточно воды

Воду нужно пить постоянно в значительных количествах. Норма определяется для каждого индивидуально, с учетом веса, роста и образа жизни.

Лайфхак! Чтобы употреблять больше воды, приучитесь выпивать стакан перед каждым приемом пищи.

Питайтесь правильно

Чтобы ваш обмен веществ работал лучше, необходимо:

употреблять достаточное количество белка;

добавлять специи, в частности, перец;

употреблять много продуктов, богатых селеном, железом и цинком.



Как ускорить свой обмен веществ / Фото Pexels

Заметьте! На работу организма в значительной степени влияет эмоциональный фон. Именно поэтому, если вы чувствуете регулярно стресс, стоит также поработать над этим аспектом.