Ускорить метаболизм возможно. Для этого не нужно принимать специальные добавки. Достаточно лишь придерживаться нескольких простых советов, пишет 24 Канал со ссылкой на ELLE.
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Как ускорить обмен веществ
Соблюдайте режим
Важно не только планировать рабочие процессы, а и приемы пищи. Не доводите себя до истощения. Дайте своему организму возможность чувствовать себя спокойно и определите часы для завтрака, обеда и ужина.
Как может выглядеть ваш график:
- завтрак: с 7:00 до 9:00;
- обед: с 13:00 до 15:00;
- ужин: с 19:00 до 21:00;
- перекусы: в 11 и 17.
Как есть больше и при этом худеть / Фото Pexels
Обратите внимание! Этот график должен соответствовать вашему образу жизни.
Пейте достаточно воды
Воду нужно пить постоянно в значительных количествах. Норма определяется для каждого индивидуально, с учетом веса, роста и образа жизни.
Лайфхак! Чтобы употреблять больше воды, приучитесь выпивать стакан перед каждым приемом пищи.
Питайтесь правильно
Чтобы ваш обмен веществ работал лучше, необходимо:
- употреблять достаточное количество белка;
- добавлять специи, в частности, перец;
- употреблять много продуктов, богатых селеном, железом и цинком.
Как ускорить свой обмен веществ / Фото Pexels
Заметьте! На работу организма в значительной степени влияет эмоциональный фон. Именно поэтому, если вы чувствуете регулярно стресс, стоит также поработать над этим аспектом.