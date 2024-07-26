Продовжує надихати крізь роки: культовий образ героїні "Секс і місто" став трендовим

Образ Керрі Бредшоу, героїні культового серіалу "Секс і місто", навіть крізь роки продовжує підкорювати серця та надихати жінок. Так, у мережі з'явився тренд, як дівчата намагаються повторити образи з серіалу.

Особливо популярною є сіра мінісукня, у якій Сара Джессіка Паркер з'являлася у 2 сезоні. Й хоча сукня 90-х років, однак нині такий одяг – мастхев літнього гардероба.

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Образи Керрі Бредшоу стали трендовими у мережі

Керрі Бредшоу крізь роки продовжує надихати шанувальниць власним стилем. Нині чимало трендів з 90-х років знову стають популярними, а тому естетика старих серіалів повертається у моду.

Так, сіра сукня, в якій Сара Джессіка Паркер з'явилася у 2 сезоні, стала трендовою у тіктоці. Блогерки намагаються повторити образ, адже Керрі Бредшоу є втіленням позачасового стилю.

У серіалі "Секс і місто" Керрі Бредшоу одягала сіру мінісукню з коричневими босоніжками та доповнювала образ верблюжою сумочкою від Gucci. Такий образ мав невимушений, але дуже стильний вигляд. Сонцезахисні окуляри та підвіска "Керрі" підкреслили фірмовий стиль героїні серіалу, який нині підкорив мережу.

Нині модниці у мережі копіюють образи з серіалу, адже вони залишаються актуальними, особливо – у літню пору. До прикладу, одна з блогерок має цілий гардероб, як у Керрі Бредшоу.

Дівчина повторила образи Керрі Бредшоу: дивіться відео

Сіра мінісукня Керрі Бредшоу підкорила мережу: дивіться відео

Ба більше, сіру мінісукню шанувальниці вважають культовою, а деякі називають цей образ іконою стилю. Так, модниці з усього світу намагаються знайти схожу сукню, як у Керрі Бредшоу.

Дівчина повторила образ Керрі Бредшоу: дивіться відео

До слова, чималу роль у відродженні образу Керрі Бредшоу відіграла Кендалл Дженер. Минулого року інфлюенсерка з'явилася на Паризькому тижні моди в образі, навіяному естетикою героїні культового серіалу "Секс і місто".