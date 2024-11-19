Найпопулярнішим кольором у світі є чорний, тож не дивно, що саме він складає основу нашого гардероба, пише 24 Канал. Втім, блогерка Яна Метьолкіна вирішила продемонструвати, що комбінувати кольори – це чудова ідея, яка допоможе вирізнитися із загальної маси, а кольорові речі точно подарують гарний настрій.

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Відеоролик зі створення образу в кольорах відомого київського торта дівчина опублікувала у своєму інстаграмі, за яким стежить майже 100 тисяч підписників.

Як одягнутися в кольори київського торта

Як кремову основу Яна Метьолкіна одягнула коричневі вельветові штани. Вони цього сезону є актуальними й з новим розмахом повернулися в моду, тож сміливо можете їх додавати у свій гардероб. Зверху блогерка одягнула салатову футболку в кольорах листя на оздобленому торті, а зверху – блакитний жакет, який відповідає квіткам на торті.

Блідо-бежеві шкарпетки відповідають за цвіт каштанів. До них Яна підібрала жовті тімберленди й кофту лососевого відтінку, яка ідеально повторює колір квітів київського торта. Цей лонгслів вона одягнула зверху, щоб створити багатошаровий образ. На верх дівчина одягнула бірюзовий берет, який довершив її аутфіт.

Стильний образ в кольорах торта: дивіться відео

У коментарях підписники зазначили, що образ виглядає досить цікаво й навіть "смачно", тож залюбки повторили б його на собі. Блогерка любить креативити, тож вже спробувала одягнутися у вигляді перепічки із сосискою з "Київської перепічки". Ймовірно, в майбутньому Яна спробує ще вразити підписників цікавими відтвореннями образу.