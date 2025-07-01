Новий образ Сабріни Карпентер, який шокував всіх: як тепер виглядає співачка

Всесвітньовідома співачка Сабріна Карпентер з'явилась на публіці у доволі неочікуваному образі. Вона вразила своїх фанатів зміною звичного стилю.

Зазвичай Сабріна вдягається доволі яскраво та відверто. Окремої уваги заслуговує волосся співачки. Здається, що Карпентер фанатка саме об'ємних зачісок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Як змінила стиль Сабріна Карпентер

Протягом довгого часу Сабріну вважали трендсетеркою зачіски з об'ємними локонами та чубчиком. Адже саме в такому образі співачка з'являлася на різноманітних заходах, концертах та в своїх кліпах.

На показі Dior Homme у Парижі Сабріну побачили з гладко укладеним волоссям і косим проділом. Доповнив образ мініатюрний затискач, що закріпив чубчик збоку.



Як виглядала Сабріна Карпентер на паризькому показі Dior Homme / Фото Getty Images

Одяг Сабріни заслуговує окремої уваги. Вона була у приталеному жакеті сірого кольору, спідниці трохи нижче коліна та туфельках з відкритим носом.



Чому Сабріна Карпентер змінила свій образ на показі Dior / Фото Getty Images

Здається, що цим виходом Сабріна натякнула на нову еру у стилі та кар'єрі. Адже нещодавно відбувся анонс її альбому Man’s Best Friend (його реліз відбудеться уже 29 серпня).

Цікаво! Альтернативна обкладинка альбому Сабріни Карпентер – фото Мерилін Монро 1960 року.