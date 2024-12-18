Як дорого виглядати взимку: образ, який підкорить всіх

Певне вбрання може наділити наш образ смаком. Правильно підібрані речі з якісних матеріалів та окремих кольорів можуть мати дорогий та ефектний вигляд.

Відома шведська манекенниця Ельза Госк продемонструвала, як можна мати бездоганний вигляд завдяки простим речам, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку моделі.

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Як виглядати в одязі дорого

Монохромні образи завжди виглядають дорого. Вбрання з ніг до голови в одному відтінку створює розкішний вигляд. Це стосується всіх кольорів – від класичного чорного до яскравого червоного чи ефектного сапфірового, втім бездоганно виглядає молочний відтінок.

Світлі кольори ми завжди одягаємо на свята та будь-які інші важливі події, тож автоматично він викликає ефект дороговизни. Шведська модель Ельза Госк на власному прикладі показала, як можна створити розкішний вигляд завдяки кільком речам.

Білявка одягнула костюм, який складався з подовженого мінімалістичного лонгсліва та широких штанів палаццо. Зверху вона елегантно зав’язала шарф на шиї й довершила аутфіт сумкою у відтінку слонової кістки. Красуня одягнула підбори й вклала волосся в кучері.

Такий розкішний образ можна доповнювати вінтажними прикрасами – сережками чи годинником, які мають бездоганний вигляд. Зверху до такого вбрання ідеально пасуватиме молочне пальто, світла довга шуба чи подовжена дублянка.

У моду вриваються об’ємні шапки з екохутра, тож таким головним убором можна б було довершити образ з додаванням теплих рукавиць в молочному відтінку.

Монохромний образ з різних речей в одному кольорі визнаний модною константою, яка не перестає бути актуальною незалежно від сезону. Саме тому світлий образ здатен створити ефект розкоші в стилі Old Money, навіть в холодну пору року.