Знаменита інфлюенсерка часто приміряє на собі речі від українських брендів, тож для арабського видання Harper's Bazaar Леоні Ганне вирішила обрати плаття від української дизайнерки Лесі Верлінг'єрі з Одеси, пише 24 Канал.

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Леоні Ганне в сукні від українського бренду

Влітку бойфренд відомої білявки зробив їй освідчення на Італійській Рив‘єрі в Портофіно. Пара зустрічалася понад 10 років й після Німеччини переїхала мешкати в Лондон. Вже в червні Леоні Ганне стала нареченою. На значну подію у своєму житті вона одягнула сукню від українського бренду BALYKINA.

Вже для арабського глянцю красуня знялася в багатьох весільних сукнях. На обкладинці видання вона постала в неймовірній сукні з оголеними плечима на довгий рукав та великому банті зі шлейфом, який став красивою альтернативою вельону.

Леоні Ганне стала нареченою з обкладинки й співпрацювала з арабськими дизайнерами. На кадрах вона постала в бездоганних платтях від кутюр, стильних платтях з пір’ям, екстравагантних сукнях з блискітками та багатьох інших.

Особливою родзинкою Леоні Ганне стала сукня від українського бренду. Красуня приміряла плісироване плаття на одне плече з красивою асиметричною спідницею. Її образ доповнював пучок та розкішне кольє.



Леоні Ганне одягнула сукню від українського бренду / Фото з інстаграму модниці

Інфлюенсерка Леоні Ганне є доволі популярною. За її інстаграм-сторінкою стежить майже 5 мільйонів користувачів. Модниця вже має у своєму гардеробі безліч образів від українських брендів. Одна із найвпливовіших і найпопулярніших fashion-інфлюенсерок у світі має речі від бренду Santa brands, J'Amemme, NUE Studio, WONÁ Concept, Bevza, Milla Nova.