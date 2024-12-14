Знаменитая инфлюенсерка часто примеряет на себе вещи от украинских брендов, поэтому для арабского издания Harper's Bazaar Леони Ханне решила выбрать платье от украинского дизайнера Леси Верлингьери из Одессы, пишет 24 Канал.

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Леони Ханне в платье от украинского бренда

Летом бойфренд известной блондинки сделал ей предложение на Итальянской Ривьере в Портофино. Пара встречалась более 10 лет и после Германии переехала жить в Лондон. Уже в июне Леони Ханне стала невестой. На значительное событие в своей жизни она надела платье от украинского бренда BALYKINA.

Уже для арабского глянца красавица снялась во многих свадебных платьях. На обложке издания она предстала в невероятном платье с обнаженными плечами на длинный рукав и большом банте со шлейфом, который стал красивой альтернативой вельону.

Леони Ханне стала невестой с обложки и сотрудничала с арабскими дизайнерами. На кадрах она предстала в безупречных платьях от кутюр, стильных платьях с перьями, экстравагантных платьях с блестками и многих других.

Особой изюминкой Леони Ханне стало платье от украинского бренда. Красавица примерила плиссированное платье на одно плечо с красивой асимметричной юбкой. Ее образ дополнял пучок и роскошное колье.



Леони Ханне надела платье от украинского бренда / Фото из инстаграма модницы

Инфлюенсер Леони Ханне является довольно популярной. За ее инстаграм-страницей следит почти 5 миллионов пользователей. Модница уже имеет в своем гардеробе множество образов от украинских брендов. Одна из самых влиятельных и популярных fashion-инфлюенсерок в мире имеет вещи от бренда Santa brands, J'Amemme, NUE Studio, WONÁ Concept, Bevza, Milla Nova.