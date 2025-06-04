Анджеліні Джолі – 50: найкращі образи та виходи акторки

Відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі святкує 50-річчя. Знаменитість вважають іконою стилю, оскільки впродовж багатьох років вона демонструє на собі вишукане та елегантне вбрання на червоних доріжках, світських подіях, чи в буденному житті.

Анджеліна Джолі любить часом додати нотку сексуальності своїм образом, але не забуває про стримані вбрання, пише 24 Канал. Красуня рідко виходить на червоні доріжки в сукнях довжини міні, а найчастіше обирає плаття максі.

Читайте також Як стильно одягнутися в офіс: образ показує Вікторія Бекхем

Впродовж багатьох років у стилі Анджеліни незмінними залишилися три речі – нейтральні відтінки, мінімалістичні силуети та вишукана зачіска. У День народження акторки згадуємо про її найкращі виходи за останній рік.

Блискуча сукня та діамантові прикраси

На церемонію вручення премії Governors Awards, Анджеліна Джолі вийшла у світ в елегантному образі. Вона одягнула золотисту вінтажну сукню з блискучим топом без рукавів від The Kit Vintage. Аутфіт голлівудської зірки доповнювали великі діамантові сережки та намисто в тон.



Бездоганні образи Анджеліни Джолі / Фото Getty Images

Вишукана атласна сукня

На міжнародному кінофестивалі в Палм-Спрінгз голлівудська зірка вийшла на червону доріжку в елегантній чорній сукні до підлоги. Свій образ вона доповнила коштовностями. Анджеліна Джолі також взула чорні туфлі на підборах, зробила зачіску та макіяж, які гармонійно поєднувалися з луком.



Красиві образи Анджеліни Джолі / Фото Getty Images

Сукня з бахромою

На відому церемонію "Золотий глобус" акторка обрала для себе сріблясту сукню з бахромою на подолі, яка повністю розшита бісером та кристалами. Вбрання знаменитість обрала від бренду Alexander McQueen. Плаття мало кілька прозорих вставок та цікаві рукави, які теж обрамляли торочки.

Анджеліна Джолі на подію прийшла в мінімалістичній зачісці, закріпивши передні пасма шпилькою, додавши їй об'єму. Образ знаменитості доповнили темні туфлі-човники й ніжний макіяж, який підкреслив її вроду.



Бездоганні образи Анджеліни Джолі / Фото Getty Images

Шовкова сукня з жакетом

На церемонію вручення премії Maltin Modern Master Award акторка вирішила додати своєму виходу кокетливості, тож приміряла класичну шовкову сукню довжини максі на тонких бретельках у бежевому відтінку без бюстгальтера. Зверху вона накинула на плечі шовковий жакет і довершила look чорними туфлями-човниками.



Красиві образи Анджеліни Джолі / Фото Getty Images

До слова, пропонуємо вашій увазі 5 найкращих фільмів з Анджеліною Джолі. Кожен фільм розповідає унікальну історію, демонструючи різноманітні ролі, які Джолі виконувала впродовж своєї кар'єри.