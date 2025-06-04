Анджелина Джоли любит порой добавить нотку сексуальности своим образом, но не забывает о сдержанных нарядах, пишет 24 Канал. Красавица редко выходит на красные дорожки в платьях длины мини, а чаще всего выбирает платье макси.

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На протяжении многих лет в стиле Анджелины неизменными остались три вещи – нейтральные оттенки, минималистичные силуэты и изысканная прическа. В День рождения актрисы вспоминаем о ее лучших выходах за последний год.

Блестящее платье и бриллиантовые украшения

На церемонию вручения премии Governors Awards, Анджелина Джоли вышла в свет в элегантном образе. Она надела золотистое винтажное платье с блестящим топом без рукавов от The Kit Vintage. Аутфит голливудской звезды дополняли крупные бриллиантовые серьги и ожерелье в тон.



Безупречные образы Анджелины Джоли / Фото Getty Images

Изысканное атласное платье

На международном кинофестивале в Палм-Спрингс голливудская звезда вышла на красную дорожку в элегантном черном платье в пол. Свой образ она дополнила драгоценностями. Анджелина Джоли также обула черные туфли на каблуке, сделала прическу и макияж, которые гармонично сочетались с луком.



Красивые образы Анджелины Джоли / Фото Getty Images

Платье с бахромой

На известную церемонию "Золотой глобус" актриса выбрала для себя серебристое платье с бахромой на подоле, которое полностью расшито бисером и кристаллами. Наряд знаменитость выбрала от бренда Alexander McQueen. Платье имело несколько прозрачных вставок и интересные рукава, которые тоже обрамляли бахромы.

Анджелина Джоли на событие пришла в минималистичной прическе, закрепив передние пряди заколкой, добавив ей объема. Образ знаменитости дополнили темные туфли-лодочки и нежный макияж, который подчеркнул ее красоту.



Безупречные образы Анджелины Джоли / Фото Getty Images

Шелковое платье с жакетом

На церемонию вручения премии Maltin Modern Master Award актриса решила добавить своему выходу кокетливости, поэтому примерила классическое шелковое платье длины макси на тонких бретельках в бежевом оттенке без бюстгальтера. Сверху она накинула на плечи шелковый жакет и довершила look черными туфлями-лодочками.



Красивые образы Анджелины Джоли / Фото Getty Images

К слову, предлагаем вашему вниманию 5 лучших фильмов с Анджелиной Джоли. Каждый фильм рассказывает уникальную историю, демонстрируя различные роли, которые Джоли выполняла на протяжении своей карьеры.