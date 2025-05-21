Дизайнер появилась в изысканном образе в Нью-Йорке, презентуя в апартаментах свою коллекцию нарядов одноименного бренда, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Виктории Бекхэм. Аутфит знаменитости может идеально подойти для похода на работу или для важной встречи.

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Стильный образ Виктории Бекхэм

Знаменитость надела под низ светло-розовое поло, которое дополнила серым костюмом. Виктория примерила юбку миди на высокой посадке и накинула сверху жакет оверсайз тоже серого цвета. Модница усовершенствовала свой образ светлыми туфлями и распустила волосы.

Кстати! Виктория Бекхэм имеет свою фирменную прическу, которую очень часто примеряет. Как выглядит любимая прическа Виктории Бекхэм – смотрите в нашем материале.

На этот раз Виктория Бекхэм предстала перед камерой с легкими волнами и нежным макияжем с акцентом на губах.

Костюм как у дизайнера может стать выгодной инвестицией в гардероб, поскольку вещи можно распаривать и носить по-разному. Юбка удачно будет комбинироваться с рубашками и блузами, а жакет – с разнообразными брюками и джинсами.

Серый костюм – это классика, которая всегда будет в моде, поэтому можно смело покупать жакет и юбку в этом цвете, поскольку этим вещам точно найдется место в вашем гардеробе.

Виктория Бекхэм является поклонницей офисного стиля, поэтому на собственных примерах уже неоднократно показывала, как можно стильно выглядеть в строгом наряде даже за пределами офисных зданий.