К Каннскому кинофестивалю звезды готовятся за несколько месяцев вперед, пишет 24 Канал. Они тщательно подбирают для себя наряды и выбирают все до мелочей.

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Американская актриса Дакота Джонсон выбрала для себя невероятно красивое платье, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру.

Дакота Джонсон в Каннах

Знаменитость умеет создавать стильные образы для неформальных выходов и выбирать для себя красивые наряды на официальные выходы. Дакота очень любит длинные платья, которые прекрасно компонуют с ее высоким ростом, поэтому продемонстрировала в Каннах платье в длине макси.

Актриса уже длительное время тесно сотрудничает с брендом Gucci, поэтому примерила для себя эффектное платье от итальянской марки. Знаменитость надела полупрозрачное платье из сетки в серебристом оттенке, добавив под низ светлое боди.

В этом году на Каннском кинофестивале действует запрет на откровенные платья, впрочем Дакота это правило не нарушила, поскольку достаточно грамотно соединила платье с боди. Образ звезда довершила туфлями на каблуках, зачесала волосы в хвост и добавила эффектности благодаря объемным и длинным серьгам.



Дакота Джонсон в красивом платье / Фото Getty Images

К слову, Рози Хантингтон-Уайтли появилась на Каннском кинофестивале в ярко-красном платье-бюстье с драпировкой от Balenciaga. Как выглядела британская модель в Каннах – смотрите в нашем материале.