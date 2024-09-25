З чим носити джинси восени: стильні образи, які легко повторити

Безперечно, джинси можна назвати улюбленим елементом гардероба всіх дівчат. Вони легко стилізуються з різним верхом та взуттям. Однак з часом нам набридає власна стилізація джинсів, тож за натхненням ми звертаємося до модних блогерок.

Джинси з нами увесь рік, тож кожного сезону ми поєднуємо їх з майками, сорочками, светрами чи блузами, пише Lady 24. Якісні джинси – це вдала інвестиція у гардероб кожної дівчини. Ця річ є фундаментом гардероба, тому важливо підібрати фасон, колір та матеріал, який ви зможете постійно із задоволенням носити.

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Часом через те, що джинси для нас є звичайним вбранням, дуже складно придумати якусь цікаву комбінацію, тож ділимося з вами стильними образами від модних інфлюенсерок, які можна легко повторити.

Джинси + довгий кардиган

Вже чимало українських брендів представили у своїх нових колекціях подовжені кардигани, які замінять нам на початку осені теплі пальта. Придбайте для себе чорний, сірий чи молочний кардиган та поєднуйте з джинсами й кросівками чи туфлями.

Джинси + джинсова куртка

Доповнюйте свої осінні образи джинсовою курткою. Таким чином ви створите красивий монохромний аутфіт, який ідеально пасуватиме до кежуальних речей – кросівок, футболок чи світшотів. Модниці доповнюють денімовий look туфлями на підборах.

Джинси + молочний светр

В осінню пору модниці створюють образи у стилі cozy girl на основі молочного светра оверсайз та коротких коричневих уггі. Такі образи найчастіше доповнюють стильними зачісками на основі крабика.

Джинси + шкіряна куртка

Красиво виглядають блакитні джинси з базовою чорною шкіряною курткою та лакованими туфлями на підборах. Шкіряну куртку можна обирати іншого кольору – сірого, молочного, бордового чи будь-якого іншого кольору.

Загалом джинси можна поєднувати з будь-яким вбранням, верхнім одягом чи взуттям. Втім ці кілька образів допоможуть вам надихнутися модною естетикою та відтворити кілька модних стилізацій на собі.