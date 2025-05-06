Найстильніші образи Met Gala 2025: від них неможливо відвести погляд

Минулого вечора відбувся урочистий вихід зірок присвячений Met Gala 2025. Образи деяких селебріті по-справжньому шокували публіку.

Тема цьогорічного балу Met Gala – "Tailored for You". В перекладі це – "Пошитий для вас", пише 24 Канал.

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Які образи були у зірок на Met Gala 2025

Цьогорічна тема відсилає нас у тому числі і до чоловічої моди. Можна сміливо сказати, що на цей раз образи зірок продемонструють те, як інтерпретує стиль сам творець.

Американська інфлюєнсерка Емма Чемберлен з'явилась у сукні цікавого крою. Погляд "притягують" незвичні аксесуари, якими зірка доповнила образ. З одного боку Емма виглядає справжньою бунтаркою, з іншого – витонченою дівою.



Як виглядали зірки на Мет Гала 2025 / Фото Getty Images

Акторка Рейчел Сміт вирішила не експериментувати. Вона обрала доволі класичну сукню з цікавим обрамленням. Її бездоганну фігуру підкреслив тонкий ремінець на талії. Витонченості образу додали довгі чорні рукавички.



Цікаві сукні на Мет Гала 2025 / Фото Getty Images

А от американська співачка Теяна Тейлор по-справжньому вразила публіку своїм виходом. ЇЇ образ дуже креативний та незвичний.

Теяна одночасно нагадує вельможу, пірата, а дехто навіть встиг порівняти її лук з одягом "кота у чоботях". Проте жодне з цих тверджень не може повною мірою передати стиль співачки.



Найяскравіші образи зірок на Met Gala 2025 / Фото Getty Images

Співачка змогла створити справжній перфоменс, завдяки своєму виходу. Імовірно, саме образ Теяни запам'ятається усім надовго.