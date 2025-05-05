Справжнім хітом цього літа є дизайн Ice Cream Manicure. Це стильна інтерпретація френчу, яка виглядає дуже незвично, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Як виглядає трендовий манікюр 2025

Основною особливістю такого французького манікюру є відсутність чіткої межі між базою та смужкою. Цей перехід розмитий. Візуально він нагадує вершкове морозиво.

До того ж завдяки глянцевому покриттю, нігті наче залиті сиропом. Такий манікюр – "солодкий" тренд цього літа.

Деякі зірки уже приміряли цей дизайн. Зокрема, саме такий вид манікюру можна було помітити у Зендеї та Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Зверніть увагу! Аби зробити такий манікюр, потрібно запиляти нігті в м’яку овальну форму. Вона чимось нагадує мигдалеподібну, проте не таку гостру.