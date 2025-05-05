Настоящим хитом этого лета является дизайн Ice Cream Manicure. Это стильная интерпретация френча, которая выглядит очень необычно, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Как выглядит трендовый маникюр 2025 года

Основной особенностью такого французского маникюра является отсутствие четкой границы между базой и полоской. Этот переход размытый. Визуально он напоминает сливочное мороженое.

К тому же благодаря глянцевому покрытию, ногти как будто залиты сиропом. Такой маникюр – "сладкий" тренд этого лета.

Некоторые звезды уже примерили этот дизайн. В частности, именно такой вид маникюра можно было заметить у Зендеи и Рози Хантингтон-Уайтли.

Обратите внимание! Чтобы сделать такой маникюр, нужно запилить ногти в мягкую овальную форму. Она чем-то напоминает миндалевидную, однако не такую острую.