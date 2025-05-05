Оттенок темного блонда – это настоящий хамелеон, который подходит большинству женщин, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Этот многогранный цвет не требует сложного ухода, а оттенок с мягким сиянием и естественной глубиной придают волосам благородный вид.

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Темный блонд – роскошный оттенок для волос роскошный оттенок для волос

Много лет верными этому цвету остаются Жизель Бюндхен, Сара Джессика Паркер, Дженнифер Энистон, Кейт Мосс, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и многие другие звезды.

В темный блонда входит благородный микс средне-русых и светло-каштановых оттенков. Цвет сочетает в себе теплый блонд и глубокие каштановые ноты, которые создают роскошное естественное сияние.

У час, коли головним трендом є індивідуальність, колір волосся стає потужним засобом для самовираження. Крем-фарби Avena – новий формат якості фарбування, адже дозволяють отримати стійкий і насичений відтінок, зберігаючи здоров’я, силу та природний блиск вашого волосся.

Переход на темный блонд – это первый шаг для брюнеток, которые хотят осветлить волосы. Также этот оттенок подходит блондинкам, у которых волосы стали слишком желтоватыми. Стилисты отмечают, что темный блонд прекрасно подойдет тем, кто хочет деликатной, но заметной смены имиджа. Оттенки могут варьироваться от медовых до пепельных.

Довольно гармоничный вид оттенок имеет на обладательницах теплого подтона кожи – персиковой или золотистой. Впрочем, этот оттенок легко адаптировать и к холодным подтонам. Важно только правильно выбрать оттенок в соответствии с подтоном кожи. Если он розовый, то подойдут холодные, пепельные вариации. Если подтон золотистый или загорелый, лучше выбрать теплые, с золотыми нюансами.

Чтобы получить оттенок темного блонда, то для светлых волос достаточно будет легкого тонирования для затемнения и глубины. В случае, когда волосы темные, то сначала его надо осветлить, а потом покрасить в желаемый оттенок. Чтобы не было искусственного эффекта, осветления стоит делать постепенно, переходя к темному блонду в несколько этапов.

К слову! Как ухаживать за окрашенными волосами мы подробно рассказали в нашем материале.

Специалисты отмечают, что цвет не желтеет и не тускнеет. Для сохранения оттенка следует использовать шампуни и кондиционеры для окрашенных волос. Питательные маски и минимизация теплового стайлинга станут союзниками в сохранении богатого и живого тона.