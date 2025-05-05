Відтінок темного блонду – це справжній хамелеон, який пасує більшості жінок, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Цей багатогранний колір не потребує складного догляду, а відтінок з м’яким сяйвом та природною глибиною надають волоссю благородного вигляду.

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Темний блонд – розкішний відтінок для волосся

Багато років вірними цьому кольору залишаються Жизель Бюндхен, Сара Джессіка Паркер, Дженніфер Еністон, Кейт Мосс, Дженніфер Лопес, Тейлор Свіфт та багато інших зірок.

До темного блонду входить благородний мікс середньо-русявих та світло-каштанових відтінків. Колір поєднує в собі теплий блонд та глибокі каштанові ноти, які створюють розкішне природне сяйво.

У час, коли головним трендом є індивідуальність, колір волосся стає потужним засобом для самовираження. Крем-фарби Avena – новий формат якості фарбування, адже дозволяють отримати стійкий і насичений відтінок, зберігаючи здоров’я, силу та природний блиск вашого волосся.

Перехід на темний блонд – це перший крок для брюнеток, які хочуть освітлити волосся. Також цей відтінок підходить білявкам, в яких волосся стало занадто жовтуватим. Стилісти зазначають, що темний блонд чудово підійде тим, хто хоче делікатної, але помітної зміни іміджу. Відтінки можуть варіюватися від медових до попелястих.

Доволі гармонійний вигляд відтінок має на власницях теплого підтону шкіри – персикової чи золотистої. Втім, цей відтінок легко адаптувати й до холодних підтонів. Важливо лише правильно обрати відтінок відповідно до підтону шкіри. Якщо він рожевий, то підійдуть холодні, попелясті варіації. Якщо підтон золотистий чи засмаглий, краще обрати теплі, з золотими нюансами.

Щоб отримати відтінок темного блонду, то для світлого волосся достатньо буде легкого тонування для затемнення й глибини. У випадку, коли волосся темне, то спочатку його треба освітлити, а тоді пофарбувати в бажаний відтінок. Щоб не було штучного ефекту, освітлювання варто робити поступово, переходячи до темного блонду в кілька етапів.

До слова! Як доглядати за фарбованим волоссям ми детально розповіли у нашому матеріалі.

Фахівці зазначають, що колір не жовтіє та не тьмяніє. Для збереження відтінку варто використовувати шампуні та кондиціонери для фарбованого волосся. Живильні маски та мінімізація теплового стайлінгу стануть союзниками в збереженні багатого й живого тону.