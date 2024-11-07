Точно захочете повторити: 5 готових образів з пуховиками на осінь-зиму

Пуховик – це незмінний верхній одяг на холодну пору року, який є в гардеробі в кожного з нас. Втім часто в нас зникають ідеї для створення цікавих образів, тож ми банально стилізуємо його з джинсами, взуттям та шапкою, не додаючи ніякої родзинки. Щоб виправити ситуацію, рекомендуємо надихнутися красивими образами.

Ці готові стилізації досить легко повторити, тож окрім комфорту, ви отримаєте стильний вигляд, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм стилістки Яни Платонової.

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Всупереч не зовсім приємній погоді восени та взимку, коли хочеться закутатися у светр та пуховик, можна все одно мати красивий вигляд. На основі базових пуховиків, стилістка склала готові образи під ключ, які треба лише повторити.

Чорний пуховик + рожева сумка

Короткий пуховик чорного кольору – це базова річ в нашому гардеробі. Для того, щоб образи не виглядали похмурими, рекомендуємо замість джинсів обирати сірі штани чи будь-який світлий аналог й поєднати з рожевим чи білим светром, білою шапкою та рожевою сумкою. Останній аксесуар буде слугувати вдалим акцентом.



Стильні образи з пуховиком на холодну пору / Фото з інстаграму Яни Платонової

Кремовий пуховик + спідниця

Спідниці вже давно поєднуються з пуховиками, тож радимо до кремового пуховика обирати виріб в довжині максі темного відтінку з додаванням високих чобіт та сумки в тон.



Затишні образи з пуховиком на холодну пору / Фото з інстаграму Яни Платонової

Коричневий пуховик + сірі речі

Монохромні образи завжди мають красивий вигляд, тому рекомендуємо поєднати теплий светр зі штанами палаццо в тон й зверху довершити look коричневим пуховиком. Стильно виглядатиме образ, якщо у вас взуття буде під колір верхнього одягу.



Стильні образи з пуховиком на холодну пору / Фото з інстаграму Яни Платонової

Синій пуховик + коричневий одяг

Стилізуйте синій пуховик з базовими джинсами чи коричневими штанами. З таким верхнім одягом гарно поєднується коричнева шапка та взуття.



Затишні образи з пуховиком на холодну пору / Фото з інстаграму Яни Платонової

Чорний пуховик + штани палаццо

Обирайте під низ будь-який светр чи кардиган та доповнюйте look чорними штанами, які разом з пуховиком матимуть базовий та стильний вигляд.



Стильні образи з пуховиком на холодну пору / Фото з інстаграму Яни Платонової

Красиво виглядають в холодну пору білосніжні образи, тож можете додавати у свій гардероб білий пуховик в поєднанні з білою шапкою, або ж обирати до чорного чи будь-якого іншого кольору білосніжний низ – светр та штани в одному кольорі.