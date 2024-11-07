Дівчата часом зумисне звертаються до гороскопа вбрання по знаках Зодіаку, щоб під іншим кутом подивитися на свій стиль, знайти інший спосіб самовираження чи стильові вподобання, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Стрижки за знаком Зодіаку: дізнайтеся, як виглядає ваша ідеальна зачіска

Овен

Жінки Овни люблять ризик та азарт, втім більше схильні до класичного стилю одягу й не надто люблять купувати екстравагантні речі. Ці представниці люблять сукні максі, базові тренчі, але й водночас віддають вподобання грубим черевикам чи чоботам.

Телець

Дівчата Тельці обожнюють купувати речі, втім роблять завжди це дуже грамотно. Вони підбирають ідеальний для себе фасон та матеріал. Часто ці жінки люблять купувати спортивні та зручні речі, в яких будуть себе комфортно почувати.

Близнюки

Ці представниці знаку люблять експериментувати з модою, комбінуючи різні стилі та кольори. Їм легко піддається сміливий стиль, з еклектичними деталями та незвичними аксесуарами. Жінки Близнюки люблять змінювати свій образ.

Рак

Жінки люблять комфортний одяг, тому в їхній шафі знайдеться багато зручних речей та кросівок. Втім Раки люблять виглядати жіночно, тож мають у своєму гардеробі багато суконь та спідниць. Їхніми улюбленими аксесуарами є окуляри та годинники.

Лев

Ці жінки люблять бути в центрі уваги, тож додають у свій гардероб речі від люксових брендів. Вони продумують образ до дрібниць та мають різноманітне вбрання – від класичних костюмів до розкішних вечірніх корсетів та дорогого взуття.

Діва

Діви надають перевагу простому та елегантному одягу, часто з чіткими лініями та нейтральними кольорами. Їх стиль стриманий і функціональний, адже вони прагнуть виглядати охайно, але непомітно.

Терези

Ці представниці люблять стежити за трендами й постійно додають у свій гардероб всілякі новинки. Терези люблять захоплюватися красивими жінками, тож постійно копіюють їхній стиль й теж намагаються ідеально виглядати. Астрологи кажуть, що Терезам дуже пасують високі підбори й красиве вбрання.

Скорпіон

Жінки Скорпіони завжди люблять бути в центрі уваги, тож у їхньому гардеробі знайдеться вбрання, яке ідеально підкреслить їхню фігуру й продемонструє бездоганний стиль. Скорпіони люблять бути настільки особливими, що навіть вдаються до індивідуального пошиття одягу.

Стрілець

Стрільці цінують зручність і мобільність. Їх стиль може бути простим, але з елементами подорожей: етнічні принти, натуральні матеріали й практичні аксесуари.

Козеріг

Ці жінки мають слабкість до красивого взуття. Вони мають у своєму гардеробі безліч пар, які поєднують зі стильними речима.

Водолій

Жінки Водолії люблять змінювати свій стиль залежно від настрою та відчуттів. Сьогодні вони можуть приміряти джинси та світшот, а завтра одягнути жакет й штани палаццо на підборах.

Риби

Риби тяжіють до плавних ліній і ніжних кольорів, віддаючи перевагу романтичним і фантазійним образам. Вони вибирають одяг, що відображає їх чутливість: легкі тканини, м’які кольори, іноді елементи бохо.