Девушки порой умышленно обращаются к гороскопу нарядов по знакам Зодиака, чтобы под другим углом посмотреть на свой стиль, найти другой способ самовыражения или стилевые предпочтения, пишет 24 Канал.

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Овен

Женщины Овны любят риск и азарт, впрочем больше склонны к классическому стилю одежды и не слишком любят покупать экстравагантные вещи. Эти представительницы любят платья макси, базовые тренчи, но и одновременно отдают предпочтение грубым ботинкам или сапогам.

Телец

Девушки Тельцы обожают покупать вещи, впрочем делают всегда это очень грамотно. Они подбирают идеальный для себя фасон и материал. Часто эти женщины любят покупать спортивные и удобные вещи, в которых будут себя комфортно чувствовать.

Близнецы

Эти представительницы знака любят экспериментировать с модой, комбинируя разные стили и цвета. Им легко поддается смелый стиль, с эклектичными деталями и необычными аксессуарами. Женщины Близнецы любят менять свой образ.

Рак

Женщины любят комфортную одежду, поэтому в их шкафу найдется много удобных вещей и кроссовок. Впрочем, Раки любят выглядеть женственно, поэтому имеют в своем гардеробе много платьев и юбок. Их любимыми аксессуарами являются очки и часы.

Лев

Эти женщины любят быть в центре внимания, поэтому добавляют в свой гардероб вещи от люксовых брендов. Они продумывают образ до мелочей и имеют разнообразные наряды – от классических костюмов до роскошных вечерних корсетов и дорогой обуви.

Дева

Девы предпочитают простую и элегантную одежду, часто с четкими линиями и нейтральными цветами. Их стиль сдержанный и функциональный, ведь они стремятся выглядеть опрятно, но незаметно.

Весы

Эти представительницы любят следить за трендами и постоянно добавляют в свой гардероб всевозможные новинки. Весы любят восхищаться красивыми женщинами, поэтому постоянно копируют их стиль и тоже стараются идеально выглядеть. Астрологи говорят, что Весам очень подходят высокие каблуки и красивые наряды.

Скорпион

Женщины Скорпионы всегда любят быть в центре внимания, поэтому в их гардеробе найдется наряд, который идеально подчеркнет их фигуру и продемонстрирует безупречный стиль. Скорпионы любят быть настолько особенными, что даже прибегают к индивидуальному пошиву одежды.

Стрелец

Стрельцы ценят удобство и мобильность. Их стиль может быть простым, но с элементами путешествий: этнические принты, натуральные материалы и практичные аксессуары.

Козерог

Эти женщины имеют слабость к красивой обуви. Они имеют в своем гардеробе множество пар, которые сочетают со стильными вещами.

Водолей

Женщины Водолеи любят менять свой стиль в зависимости от настроения и ощущений. Сегодня они могут примерить джинсы и свитшот, а завтра надеть жакет и брюки палаццо на каблуках.

Рыбы

Рыбы тяготеют к плавным линиям и нежным цветам, отдавая предпочтение романтическим и фантазийным образам. Они выбирают одежду, отражающую их чувствительность: легкие ткани, мягкие цвета, иногда элементы бохо.