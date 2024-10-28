Зачіска – це невід’ємна складова нашого іміджу, пише Lady 24. У певний період життя жінка хоче змінити свій образ, тому в такий період варто знати, що саме потрібно зробити саме вам: вкоротити волосся, перефарбуватися чи кардинально змінити стрижку?

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Астрологи розповіли про найпопулярніші стрижки, які пасують індивідуально кожному знаку Зодіаку.

Овен

Жінки цього знаку Зодіаку – бунтарки, тому їм підійде стрижка з рваними пасмами, об’ємом та текстурою. Ці знаки люблять заявляти про себе, тому зачіска має бути їхнім головним козирем. Їм однаково підійде коротка стрижка чи довге волосся.

Телець

Цим знакам Зодіаку підійде скромна зачіска – подовжене каре чи чубчик-шторка. Тельцям личить зібране волосся, яке підкреслить всю їхню красу. Класика – це саме те, що підходить цим представницям жіночої статі.

Близнюки

Ці жінки дуже розумні та кмітливі, вони постійно перебувають в центрі уваги, тому люблять пробувати щось нове та цікаве. Їм ідеально підійде стрижка боб з вкороченим чубчиком, втім можна обійтися й без нього.

Рак

Жінкам-Ракам не потрібно думати над трендовими зачісками, оскільки їм найбільше підходить натуральне волосся. Представники цього знаку вміють піклуватися про себе, тож залюбки доглядатимуть за довгою шевелюрою.

Лев

Ці знаки Зодіаку дуже люблять бути в центрі уваги, тому класична зачіска їм не підійде. Левам пасують кучеряві пасма та помітний колір волосся – блонд чи ефектний рудий.

Діва

Астрологи радять Дівам обирати стрижки до середини плечей. Форма зачіски може бути абсолютно будь-якою, із застосуванням різних технік та відповідати тенденціям. Найбільше Дівам підходять зачіски з ефектом недбалості.

Терези

Цим знакам Зодіаку варто носити довге волосся, яке дозволить їм постійно змінюватися. У Терезів часто може бути мінливий настрій, тому на основі довгого волосся вони можуть зробити хвіст, пучок чи вкласти його в кучері.

Скорпіон

Астрологи кажуть, що Скорпіонам підходять зачіски, які дозволяють підкреслювати їхній внутрішній стан – об’ємні та пишні.

Стрілець

Зачіска Стрільців має бути акуратною. Найкраще підійде подовжене каре або пряме волосся з рівними кінцями. Щодо кольору, то цим знакам гарно пасують темні відтінки.

Козеріг

Працьовиті та старанні Козероги тяжіють до незвичних стрижок. Це може бути короткий боб чи яскраве фарбування, яке ідеально довершить їхній образ.

Водолій

Цим знакам Зодіаку пасує щось романтичне та охайне. Водоліям пасують легкі хвильки чи ідеально випрямлене волосся. Навіть фарбування має бути для них природним та не виходити за рамки можливого.

Риби

Жінки, які народжені під знаком Риб, доволі цілеспрямовані та волелюбні. Вони відмовляються від тенденцій та роблять те, що їм найбільше подобається, тому астрологи радять їм робити фокус на власні вподобання.