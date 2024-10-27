Найстильніші скандинавки завжди встановлюють тренди, тож варто придивитися до кількох варіантів зачісок, які є найпопулярнішими цього року, пише Vogue.

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Окрім того, вас може зачепити їхній стиль, оскільки дівчата з Осло, Копенгагена чи Стокгольма приміряють неперевершені образи, які хочеться поговорити. Втім поки що радимо ознайомитися з їхніми найпопулярнішими стрижками.

Чубчик-метелик

Такий чубчик нагадує крила метелика, він чудово обрамляє обличчя та ідеально пасує для створення ілюзії гіпеоб’єму.

Малет

Стрижка малет пасує не всім, однак ті жінки, які наважаться її спробувати, отримають дуже чудовий та стильний образ.

Волосся як з картин Ботічеллі

Скандинавська модниця Емілі Сіндлев зробила своє довге кучеряве волосся фірмовим стилем. Її кучері виглядають як з полотен Ботічеллі.

Безладний боб

Цю найпопулярнішу стрижку у світі скандинавки стилізують для того, щоб отримати цікавий та стильний образ. Ця зачіска має бути з вільними хвильками спереду та мати скуйовджений ефект, який буде ключем для безладного образу.

Довгий чубчик

У Скандинавії чубчик восени стає особливо популярним. Його часто стрижуть до довгого волосся. Засновниця копенгагенського модного бренду Rotate Жанетт Медсен обрала для себе чубчик у стилі Джейн Біркін. Він має цікаву структуру й обрамляє обличчя.