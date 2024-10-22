Саме він здатен вдосконалити образ та зробити його страхітливим й таким, що запам’ятається всім, пише Lady 24. У тіктоці чимало дівчат беруться самостійно за макіяжі та показують у своїх профілях, як їх можна легко повторити.

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Макіяж на Геловін 2024

Щоб відтворити макіяж в домашніх умовах, вам знадобиться яскрава палетка різнокольорових тіней, розсипчастий гліттер, підводка для очей, праймер, набір пензлів та спонжів. Деякі макіяжі мають вкраплення гриму, тоді в таких випадках вже варто скористатися фарбами та спеціальними пензликами.

Для того, щоб відтворити страхітливий макіяж, запасіться чорним олівцем для губ, який додає образу строгості. У деяких випадках блогерки використовують лінзи для очей, щоб макіяж виходив реалістичним та по-справжньому геловінським. Штучні лінзи можна придбати у спеціальних магазинах чи на онлайн-платформах.

Редакція віднайшла кілька розкішних макіяжів у тіктоці, які ви зможете повторити самостійно. Блогерки поетапно продемонстрували, що за чим наносять на обличчя та як створюють малюнки, тож трішки старанності й наполегливості допоможуть отримати бажаний результат.

Серед представлених нами добірок найцікавішими є макіяжі з сороконіжкою, з малюнками маленьких кажанів, у вигляді Джокера, вампіра чи класики – традиційного мейкапу Мортисії Адамс.

Макіяж вампіра: дивіться відео

Ефектний макіяж сороконіжки: дивіться відео

Макіяж з маленькими кажанами: дивіться відео

Макіяж Джокера, який легко повторити: дивіться відео

Розкішний макіяж Джокера: дивіться відео

Добірка макіяжу та гриму на Геловін: дивіться відео

Макіяж у вигляді крові з очей: дивіться відео

Макіяж вампіра: дивіться відео