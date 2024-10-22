Именно он способен усовершенствовать образ и сделать его устрашающим и таким, что запомнится всем, пишет Lady 24. В тиктоке многие девушки берутся самостоятельно за макияж и показывают в своих профилях, как их можно легко повторить.

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Макияж на Хэллоуин 2024

Чтобы воссоздать макияж в домашних условиях, вам понадобится яркая палетка разноцветных теней, рассыпчатый глиттер, подводка для глаз, праймер, набор кистей и спонжей. Некоторые макияжи имеют вкрапления грима, тогда в таких случаях уже стоит воспользоваться красками и специальными кисточками.

Для того, чтобы воспроизвести устрашающий макияж, запаситесь черным карандашом для губ, который придает образу строгости. В некоторых случаях блогеры используют линзы для глаз, чтобы макияж получался реалистичным и по-настоящему хэллоуинским. Искусственные линзы можно приобрести в специальных магазинах или на онлайн-платформах.

Редакция нашла несколько роскошных макияжей в тиктоке, которые вы сможете повторить самостоятельно. Блогеры поэтапно продемонстрировали, что за чем наносят на лицо и как создают рисунки, поэтому немного усердия и настойчивости помогут получить желаемый результат.

Среди представленных нами подборок интересными являются макияжи с сороконожкой, с рисунками маленьких летучих мышей, в виде Джокера, вампира или классики – традиционного мейкапа Мортисии Адамс.

Макияж вампира: смотрите видео

Эффектный макияж сороконожки: смотрите видео

Макияж с маленькими летучими мышами: смотрите видео

Макияж Джокера, который легко повторить: смотрите видео

Роскошный макияж Джокера: смотрите видео

Подборка макияжа и грима на Хэллоуин: смотрите видео

Макияж в виде крови из глаз: смотрите видео

Макияж вампира: смотрите видео