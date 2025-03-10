Як одягатися жінкам після 60 років: неймовірні образи Шерон Стоун, які надихають

Акторка Шерон Стоун у свої 67 років може дати фори будь-яким молодим модницям, оскільки ретельно стежить за модою й обирає для себе ефектні та красиві образи. Розповімо вам про кілька її найкрасивіших виходів, які демонструють усю любов знаменитості до моди.

Головна героїня фільму "Основний інстинкт" закарбувалася нам у пам’яті в молочній обтислій сукні й туфлях того ж відтінку, пише 24 Канал. Однак, через багато років у Шерон не зникло відчуття стилю й вона всіляко його демонструє у своїх виходах.

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Красиві образи Шерон Стоун

Акторка є справжньою іконою стилю, яка вміло поєднує класику, елегантність й останні тенденції. Усі її образи є вишуканими, лаконічними та ефектними. Найчастіше акторка обирає для себе мінімалістичні й добре скроєні костюми, сукні-футляри та жакети.

Для світських виходів Шерон не боїться відкрити плечі й одягнути вбрання з високими розрізами та сміливим декольте. Такі речі виглядають завжди вишукано.

Знаменитість любить окрім жіночих аутфітів ще й чоловічий стиль. Інколи вона носить штанні костюми без сорочки під жакетом або ж додаванням сорочки й краватки.

Актриса обожнює класику, тому її виходи складаються з базових кольорів: елегантного чорного, вишуканого білого, ефектного червоного чи нюдових відтінків, які є ідеальним тлом для усіх інших кольорів.

Ніжний образ у сукні

Жінкам після 60 не варто боятися одягати відверті сукні з глибоким вирізом, оскільки краса немає ніяких вікових обмежень. Шерон на своєму прикладі показала, як це може бути красиво й витончено.

Біла сорочка й спідниця

Сорочка білого кольору – це ідеальна річ, яка підійде під всі випадки життя. Поєднувати її можна з будь-якою красивою спідницею. Акторка вирішила додати аутфіту родзинки й доповнила вбранням з прозорим ефектом.

Французький шик

Акторка у своєму віці має неймовірну фігуру, тому не боїться її демонструвати. На світську подію вона приміряла бра й шорти, які поєднала з мереживним халатом, беретом й чоботами на підборах. Цього року досить актуальним є шовк, тому жінки можуть приміряти чорні сорочки зі штанами палаццо одного кольору.

Сукня з бахромою

Навіть у старшому віці не варто забувати про тренди, тому радимо надихнутися образом Шерон Стоун. Вона приміряла біле плаття з бахромою, яке поєднала черевиками та класичним чорним пальто.

Та незалежно від того, що на ній, в кожному з випадків Шерон Стоун виглядає впевнено й природно, а її стиль, який балансує між класикою та чуттєвістю здатен привабити кожного.