Універсальні та практичні сорочки – це одні з небагатьох речей, які ми можемо носити кожного року, втім особливо популярними вони стають саме у весняний сезон, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

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Трендові сорочки на 2025 рік

До найактуальніших моделей можна віднести білу сорочку, універсальну модель в смужки та картатий принт. Далі розповімо про 5 сорочок, які варто додати у свій гардероб.

Біла сорочка

Ця сорочка вже десятиліттями займає почесне місце у світі моди. Обирайте цього сезону класичний силует, який зможе доповнити спідницю-олівець чи блакитні джинси.

Смужки

Красиві смужки в синьо-білому кольорі на сорочках – це теж класика, тож з таким виробом ви ніколи не помилитеся. Втім, у найближчі місяці варто обирати смуги рожевого, жовтого чи зеленого кольору.

Картата

Принт у клітинку був одним з провідних візерунків весни, тож варто знову звертати увагу на сорочку в клітинку, яка вчергове з’являється на модних радарах. Найкраще сорочка в клітинку виглядає в поєднанні з джинсами.

Шовкова сорочка

Така сорочка була востаннє популярною наприкінці 90-х – на початку 2000-х, але тепер знову повертається в моду. Тренд на шовкову сорочку майже три десятиліття тому запропонував Том Форд, коли хотів підкреслити сексуальну привабливість та додати в образ трохи чуттєвості. Експерти рекомендують обирати сорочку коричневого, чорного, оливкового відтінку.

Джинсова сорочка

Модний подіум цього року підкорив тренд на подвійний денім. Красива джинсова сорочка ідеально поєднається з джинсами того ж відтінку, створивши в парі монохромний аутфіт.