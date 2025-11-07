Як збільшити об’єм волосся за 30 секунд: вірусний трюк з тіктоку

Мати шикарний об’єм волосся – мрія кожної дівчини. Щоб його досягнути, варто скористатися дуже простим та дієвим лайфхаком, який вже активно завірусився у тіктоці.

Певні хитрощі для волосся можуть значно полегшити нам життя, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

Читайте також Одна жіноча стрижка, яка приховає зморшки: помолодшаєте на очах

Як швидко збільшити об’єм волосся?

Трюк для більшого об’єму волосся відкрив інфлюенсер Бретман Рок. Його відеоролик зібрав кілька мільйонів вподобань, тож всі дівчата почали повторювати після нього лайфхак, який справді є досить дієвим.

Лайфхак для збільшення об'єму: дивіться відео

Для створення вражаючої укладки навіть не доведеться відвідувати перукарню. Потрібно лише мати хороший текстуруючий спрей, щоб повторити трюк вдома чи навіть в офісі перед важливою зустріччю.

Створити об’єм дуже просто. Потрібно лише відокремити пасма волосся біля кореня, підняти його, а тоді збризнути спреєм для текстурування чи об’єму. У такому положенні пасмо потрібно потримати кілька секунд й відпустити. Цей простий трюк допоможе волоссю виглядати пишнішим та об’ємнішим.

Простий трюк створення об'єму: дивіться відео

Для кращих результатів, засіб потрібно розпилювати на корінь волосся, бо саме в цьому місці потрібно створити ефект ліфтингу. Цей трюк підійде для днів, коли волосся не в найкращому стані. Текстурний спрей поверне пасмам відчуття свіжості.

Глянець Vogue France пише, що наймоднішими стрижками осені вважається кучеряве піксі, боб, вовча стрижка й довге волосся, як у Демі Мур. Саме на такій довжині волосся можна створювати шикарні локони й робити ефектний об'єм.

Які кольори волосся в моді?