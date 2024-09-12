Ваше вбрання залежить від того, який саме відпочинок ви організовуєте для себе, пише Lady 24. Якщо ви хочете підкорити вершину, то тут вже потрібне відповідне спорядження, але якщо у планах просто відпочинок та насолодження красивими осінніми пейзажами, то список речей буде куди меншим.

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Який одяг взяти на відпочинок в гори

Осінь – підступна пора, а прогноз погоди може кардинально змінитися за день. Навіть якщо ви запланували поїздку в сонячні вихідні, маєте пам’ятати, що в горах завжди холодніше, тому потрібно взяти тепле вбрання, окрім того, варто бути готовими до ймовірного дощу, який може початися зненацька.

Осіння естетика речей складається з базових спортивних костюмів з трикотажу чи флісу, теплих светрів, худі, світшотів чи лонгслівів. У вересні погода ще не є дуже холодною, тож вирушати на відпочинок можна у футболках, однак ви обов’язково повинні мати з собою джинсову куртку, вітрівку, жилетку чи бомбер.

Тепер ранки чи вечори холодні не лише в місті, але й горах, тому без верхнього одягу вам не обійтися. Для зручності обирайте замість джинсів лосини чи велосипедки. Тут вже варто орієнтуватися на погоду.

Красиві балетки чи сандалі залишіть вдома, а в гори беріть з собою зручні кеди чи кросівки. Також не забувайте про головні убори – кепку чи панаму та сонцезахисні окуляри.



Красиві образи в гори / Фото Pinterest



Стильні образи в гори / Фото Pinterest



Красиві образи в гори / Фото Pinterest



Стильні образи в гори / Фото Pinterest



Красиві образи в гори / Фото Pinterest



Стильні образи в гори / Фото Pinterest



Красиві образи в гори / Фото Pinterest

У випадку, якщо ви захочете піднятися в гори, то вам не обійтися без трекінгових черевиків. Це має бути міцне взуття з гарною підтримкою для щиколоток і водонепроникною мембраною.

Вони обов’язково мають бути зручними. Навіть, якщо будете робити підйом в спекотну погоду, обов’язково візьміть у рюкзак вітрівку та головний убір, оскільки на вершинах дуже холодний вітер, тому без верхнього одягу та кепки вам не обійтися.