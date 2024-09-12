Який одяг взяти на відпочинок в гори: найкорисніший список речей

Попри активний сезон відпусток, восени теж важливо відпочивати, тож багато хто з нас замість моря обирає гори. Та для того, щоб почувати себе в Карпатах стильно та комфортно – треба подбати про відповідний одяг та взуття.

Ваше вбрання залежить від того, який саме відпочинок ви організовуєте для себе, пише Lady 24. Якщо ви хочете підкорити вершину, то тут вже потрібне відповідне спорядження, але якщо у планах просто відпочинок та насолодження красивими осінніми пейзажами, то список речей буде куди меншим.

Читайте також Наймодніші тренчі осені 2024: що ми будемо носити цього сезону

Який одяг взяти на відпочинок в гори

Осінь – підступна пора, а прогноз погоди може кардинально змінитися за день. Навіть якщо ви запланували поїздку в сонячні вихідні, маєте пам’ятати, що в горах завжди холодніше, тому потрібно взяти тепле вбрання, окрім того, варто бути готовими до ймовірного дощу, який може початися зненацька.

Осіння естетика речей складається з базових спортивних костюмів з трикотажу чи флісу, теплих светрів, худі, світшотів чи лонгслівів. У вересні погода ще не є дуже холодною, тож вирушати на відпочинок можна у футболках, однак ви обов’язково повинні мати з собою джинсову куртку, вітрівку, жилетку чи бомбер.

Тепер ранки чи вечори холодні не лише в місті, але й горах, тому без верхнього одягу вам не обійтися. Для зручності обирайте замість джинсів лосини чи велосипедки. Тут вже варто орієнтуватися на погоду.

Красиві балетки чи сандалі залишіть вдома, а в гори беріть з собою зручні кеди чи кросівки. Також не забувайте про головні убори – кепку чи панаму та сонцезахисні окуляри.



Красиві образи в гори / Фото Pinterest



Стильні образи в гори / Фото Pinterest



Красиві образи в гори / Фото Pinterest



Стильні образи в гори / Фото Pinterest



Красиві образи в гори / Фото Pinterest



Стильні образи в гори / Фото Pinterest



Красиві образи в гори / Фото Pinterest

У випадку, якщо ви захочете піднятися в гори, то вам не обійтися без трекінгових черевиків. Це має бути міцне взуття з гарною підтримкою для щиколоток і водонепроникною мембраною.

Вони обов’язково мають бути зручними. Навіть, якщо будете робити підйом в спекотну погоду, обов’язково візьміть у рюкзак вітрівку та головний убір, оскільки на вершинах дуже холодний вітер, тому без верхнього одягу та кепки вам не обійтися.